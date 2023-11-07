В Украине стали покупать меньше новых грузовиков: самые популярные бренды октября
За октябрь в Украине приобрели на 3,5% меньше нового коммерческого транспорта, чем за прошлый месяц. Всего с начала года украинцы зарегистрировали 9,1 тысячи таких авто.
В Украине за октябрь увеличились продажи новых автомобилей, но с коммерческим транспортом иная ситуация. За месяц приобрели только 977 таких авто. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".
Продажи нового коммерческого транспорта в Украине снизились. За октябрь было куплено на 3,5% меньше таких автомобилей, чем за прошлый месяц.
Тем не менее в сравнении с октябрем 2022 года было зарегистрировано почти в два раза больше коммерческих авто. Однако, эксперты считают, что этот сегмент не станет популярнее в ближайшие месяцы.
ТОП-5 самых популярных брендов нового коммерческого транспорта в Украине:
- Renault — 194 авто.
- MAN — 94 авто.
- Peugeot — 79 авто.
- Ford — 66 авто.
- Scania — 64 авто.
С начала этого года в Украине зарегистрировали 9,1 тысячи единиц нового коммерческого транспорта. Это на 65% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине за октябрь увеличилось количество "свежепригнанных" подержанных автомобилей.
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