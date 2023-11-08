Не защищают пассажиров: современные пикапы массово провалили краш-тесты (видео)

Обновленный лобовой краш-тест с умеренным перекрытием требует наличия манекена меньшего размера позади водителя. Все четыре пикапа не справились с поставленной задачей.

Страховой институт дорожной безопасности опубликовал новый отчет о последних проведенных краш-тестах. В этот раз эксперты испытали современные среднеразмерные пикапы. Об этом рассказали на сайте The Drive.

Новый лобовой краш-тест с умеренным перекрытием стал сложнейшим испытанием для многих автомобилей. Пикапы с двумя рядами сидений не стали исключением.

Обновленные тесты обязывают размещать во втором ряду позади водителя манекен меньшего размера. Он имитирует 12-летнего ребенка.

В испытаниях участвовали модели Chevrolet Silverado 1500, Ford F-150, Toyota Tundra и RAM 1500. Все пикапы имеют модификацию Crew Cab.

Все четыре пикапа не смогли справиться с краш-тестом. Они не удержали манекен в правильном положении во время столкновения. В большинстве случаев это приводит к серьезным травмам.

Лучше всех справилась модель Toyota Tundra, получив оценку "неудовлетворительно" Тем не менее задние пассажиры рискуют получить травмы груди из-за плохого расположения ремня безопасности.

Chevrolet Silverado 1500, Ford F-150 и RAM 1500 получили оценку "плохо". Производителям предстоит проделать много работы, чтобы улучшить их безопасность.

Ранее Фокус сообщал, что Страховой институт дорожной безопасности представил результаты современных минивэнов в обновленных краш-тестах.