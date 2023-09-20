Современные минивэны массово провалили обновленные краш-тесты (видео)

Chrysler Pacifica, Honda Odyssey, Kia Carnival и Toyota Sienna справились с защитой водителя, но оказались небезопасны для задних пассажиров. Вероятнее всего, причина состоит в ремнях безопасности.

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Страховой институт дорожной безопасности представил результаты современных минивэнов в обновленных краш-тестах. В испытаниях участвовали Chrysler Pacifica, Honda Odyssey, Kia Carnival и Toyota Sienna. Видео опубликовали на YouTube-канале IIHS.

Многие минивэны не смогли справиться с тестом на лобовое столкновение с умеренным перекрытием. Во время этого испытания теперь оценивается безопасность пассажиров второго ряда.

За защиту водителя Chrysler Pacifica, Honda Odyssey, Kia Carnival и Toyota Sienna получили оценку "хорошо". Тем не менее эти модели не способны защитить задних пассажиров и детей от травм при ДТП.

"Безопасность пассажиров на задних сиденьях важна для всех транспортных средств, но она особенно важна для таких автомобилей, как минивэны, которые клиенты выбирают специально для перевозки своих семей", — заявил президент IIHS Дэвид Харки.

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Результаты теста на лобовое столкновение с умеренным перекрытием:

Chrysler Pacifica 2023 — неудовлетворительно;

Kia Carnival 2023 — неудовлетворительно;

Toyota Sienna 2023 — неудовлетворительно;

Honda Odyssey 2023 — ужасно.

Эксперты отметили, что такие результаты связаны с чрезмерным усилием на ремне безопасности или с его неправильным расположением на заднем ряду сидений. Из-за этого пассажиры могут получить серьезные травмы при ДТП.

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