Среднеразмерные седаны массово провалили обновленные краш-тесты (видео)

Многие среднеразмерные седаны недостаточно безопасны для задних пассажиров. Только одна из семи моделей получила максимальный балл за безопасность.

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Среднеразмерные седаны не справились с обновленными краш-тестами. Только новая Honda Accord получила максимальный балл за безопасность. Об этом сообщили на сайте Automotive Addicts.

Страховой институт безопасности дорожного движения США (IIHS) проверил популярные среднеразмерные седаны в обновленных краш-тестах. Почти все модели провалили проверку безопасности при столкновениях.

В тестах участвовали модели Honda Accord, Subaru Outback, Nissan Altima, Toyota Camry, Hyundai Sonata, Kia K5 и Volkswagen Jetta. Новая Honda Accord стала единственным седаном, который получил наивысшую оценку за безопасность пассажиров на заднем ряду сидений.

Модели Hyundai Sonata, Kia K5 и Volkswagen Jetta получили самые низкие оценки за безопасность водителя и его пассажиров. Немного лучше показали себя Subaru Outback, Nissan Altima и Toyota Camry.

Президент IIHS Дэвид Харки отметил, что в большинстве автомобилей есть одинаковая проблема. Она состоит в том, что при лобовом столкновении ремни безопасности задних пассажиров перемещаются с таза на живот, что увеличивает риск появления травм.

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В IIHS заявили, что автопроизводителям стоит уделять больше внимания безопасности своих новых моделей. Обновленные краш-тесты доказали, что не все автомобили готовы к ним.

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