Середньорозмірні седани масово провалили оновлені краш-тести (відео)

Більшість середньорозмірних седанів недостатньо безпечні для задніх пасажирів. Тільки одна з семи моделей отримала максимальний бал за безпеку.

Related video

Середньорозмірні седани не впоралися з оновленими краш-тестами. Лише нова Honda Accord отримала максимальний бал за безпеку. Про це повідомили на сайті Automotive Addicts.

Страховий інститут безпеки дорожнього руху США (IIHS) перевірив популярні середньорозмірні седани в оновлених краш-тестах. Майже всі моделі провалили перевірку безпеки при зіткненнях.

У тестах брали участь моделі Honda Accord, Subaru Outback, Nissan Altima, Toyota Camry, Hyundai Sonata, Kia K5 і Volkswagen Jetta. Нова Honda Accord стала єдиним седаном, який отримав найвищу оцінку за безпеку пасажирів на задньому ряду сидінь.

Моделі Hyundai Sonata, Kia K5 і Volkswagen Jetta отримали найнижчі оцінки за безпеку водія та його пасажирів. Трохи краще показали себе Subaru Outback, Nissan Altima та Toyota Camry.

Президент IIHS Девід Харкі зазначив, що в більшості автомобілів є однакова проблема. Вона полягає в тому, що під час лобового зіткнення ремені безпеки задніх пасажирів переміщуються з таза на живіт, що збільшує ризик появи травм.

Важливо

Accord, Camry, Sonata та Legacy: експерти порівняли популярні середньорозмірні седани

У IIHS заявили, що автовиробникам варто приділяти більше уваги безпеці своїх нових моделей. Оновлені краш-тести довели, що не всі автомобілі готові до них.

Раніше Фокус показав, як кросовер Volvo XC90 проходив найекстремальніші краш-тести перед виходом на ринок.