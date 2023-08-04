Accord, Camry, Sonata та Legacy: експерти порівняли популярні середньорозмірні седани

Honda Accord, Hyundai Sonata, Subaru Legacy і Toyota Camry мають великий попит у США. Ці автомобілі пропонують високий рівень комфорту та економні двигуни.

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Американські експерти порівняли популярні середньорозмірні седани — Honda Accord, Toyota Camry, Hyundai Sonata і Subaru Legacy. Вони виділили плюси та мінуси цих моделей. Рейтинг опублікували на сайті Car and Driver.

Попри домінування кросоверів на ринку нових автомобілів, седани все ще мають великий попит. Такі авто економніші та приємніші у керуванні.

Honda Accord, Toyota Camry, Hyundai Sonata та Subaru Legacy популярні у США. Саме тому експерти обрали ці моделі для порівняння.

Усі ці автомобілі входять до D-класу. Він відповідає класу "великих сімейних автомобілів" за системою класифікації Euro NCAP.

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Порівняння популярних середньорозмірних седанів:

Subaru Legacy

Subaru Legacy пропонує багате оснащення Фото: Subaru

Седан Legacy на відміну від багатьох інших моделей Subaru орієнтований не на їзду по бездоріжжю, а на комфортні міські поїздки. Проте цей автомобіль все ще пропонує повний привід уже в базовій комплектації.

Попри наявність потужного 260-сильного двигуна у версії Sport, Subaru Legacy має неприємну керованість. На високій швидкості седан стає дуже нестійким. Експерти вважають, що кросовер Outback є найкращою альтернативою цьому седану.

Плюси:

є потужні двигуни;

багато місця на задньому ряду сидінь;

багате оснащення.

Мінуси:

неприємна керованість;

незручна інформаційно-розважальна система;

висока вартість.

Toyota Camry

Toyota Camry вирізняється високим рівнем якості збірки Фото: Toyota

Toyota Camry за десятки років завоював собі репутацію дуже надійного і комфортного седана. Проте восьме покоління моделі, яке випускається з 2017 року, вже встигло застаріти.

Toyota Camry не пропонує деякі функції, які доступні у конкурентів. Ще одним недоліком седана стала погана шумоізоляція.

Експерти відзначили, що цей автомобіль сильно застарів, що особливо відчувається в інтер'єрі. Водієві все ще потрібно вставляти ключ у замок запалювання, а 7-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей занадто малий за сучасними мірками.

Крім цього чотирициліндровий двигун працює занадто гучно. На додачу до цього восьмиступінчаста автоматична коробка передач іноді працює нестабільно.

Плюси:

відмінна збірка;

низька витрата палива;

зручні органи управління.

Мінуси:

неприємна керованість;

погана шумоізоляція;

небагате оснащення.

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata має стильний дизайн Фото: Hyundai

Hyundai Sonata нового покоління є серйозним конкурентом у сегменті середньорозмірних седанів. Головною особливістю моделі є її екстравагантний, але стильний дизайн.

Експерти відзначили увагу до деталей всередині та зовні Hyundai Sonata. Цей автомобіль відчувається дорожчим, ніж він є насправді.

Проте Hyundai Sonata виявився не таким же приємним під час водіння. Двигун виявився занадто гучним, а витрата палива виявилася вищою, ніж у Honda Accord і Toyota Camry.

Плюси:

стильний дизайн;

якісний і зручний інтер'єр;

є потужні двигуни.

Мінуси:

деякі двигуни працюють шумно;

неприємна керованість;

не найкращі гальма.

Honda Accord

Honda Accord виявилася лідером у цьому порівнянні Фото: Honda

Нова Honda Accord змогла поліпшити все, за що полюбили цю модель. Особливо виділяються висока плавність ходу і приємна керованість.

На відміну від Hyundai Sonata, Honda Accord не виглядає дорожчим, ніж він є насправді. Попри це керувати ним набагато приємніше.

Експерти заявили, що Honda Accord має найнижчу витрату палива з усіх чотирьох авто в порівнянні. Головним недоліком моделі є наявність дешевих матеріалів в інтер'єрі та відсутність деякого оснащення, яке є доступним у цьому сегменті.

Плюси:

приємна керованість;

плавне перемикання передач;

є потужні двигуни.

Мінуси:

неприємний інтер'єр;

небагате оснащення.

Результати порівняння:

Honda Accord. Hyundai Sonata. Toyota Camry. Subaru Legacy.

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