От тракторов до суперкаров: Lamborghini исполнилось 60 лет (фото)

Компания Lamborghini начинала с выпуска тракторов, однако личная обида заставила ее основателя заняться суперкарами. Модели итальянской марки всегда отличались броским дизайном и выдающимися характеристиками.

Италию можно назвать страной суперкаров, ведь именно там больше всего производителей экзотических скоростных моделей. Одними из самых ярких и экстравагантных суперкаров являются Lamborghini. В нынешнем году итальянский бренд празднует свое 60-летие и Фокус расскажет его историю.

Феруччо Ламборгини Фото: Lamborghini

Как ни странно, компания Lamborghini началась с тракторов. Вернувшись со Второй мировой войны, ее основатель Феруччо Ламборгини занялся выпуском сельхозтехники.

Ламборгини быстро заработал состояние и стал постоянным клиентом Ferrari – приобрел сразу несколько суперкаров. Скорость и управляемость Ferrari ему нравились, но их надежность и качество салона оставляли желать лучшего.

Трактор Lamborghini Фото: RM Sotheby's

После очередной поломки одного из суперкаров Феруччо не выдержал и поехал к самому Энцо Феррари высказать претензии по качеству его автомобилей. Тот был не в настроении и ему, конечно, не понравилась такая дерзость. Разговор двух сильных личностей не уладился с самого начала. В конце концов, Феррари посоветовал Ламборгини заниматься тракторами и не учить его создавать авто.

Lamborghini 350GT Фото: RM Sotheby's

Обиженный Феруччо пошел, громко хлопнув дверью. И решил создать лучший в мире спортивный автомобиль – быстрый, но при этом комфортный и достаточно надежный, чтобы выдержать дальние путешествия, а также дешевле Ferrari.

В 1963 году в городке Сант-Агата-Болоньезе (всего в 15 км от завода Ferrari в Маранелло) появилась компания Lamborghini. Очень скоро Феруччо Ламборгини удалось собрать команду специалистов из бывших работников Ferrari, которые не выдержали сложный характер шефа и уволились.

Lamborghini Miura Фото: RM Sotheby's

Логотипом компании избрали разъяренного быка, ведь Ламборгини увлекался корридой. Всего за четыре месяца был создан первый прототип Lamborghini, а уже с 1964 года стартовало производство серийной модели 350GT. Как и Ferrari, она получила двигатель V12: он развивал 280 л. с. и позволял разгоняться до 245 км/ч.

Lamborghini Espada Фото: Lamborghini

Суперкар получился неплохим, но выпустили всего 143 авто – гораздо меньше, чем аналогичных Ferrari. Не была массовой и усовершенствованная 320-сильная версия 400GT.

Ламборгини понимал, что для конкуренции с Ferrari нужна прорывная модель, и у его подчиненных уже был такой проект. В свободное от работы время они создавали среднемоторное гоночное авто.

Lamborghini Uracco Фото: Lamborghini

Феруччо Ламборгини не любил гонки, но решил сделать авто серийным и назвать его Miura. На то время среднемоторные суперкары были редкостью, поэтому новый Lamborghini совершил фурор. Он привлекал элегантным кузовом от стилиста Bertone Марчелло Гандини, а также мощным 350-сильным V12. Суперкар развивал 277 км/ч и стал самым быстрым авто своего времени.

Lamborghini Countach Фото: Bring a Trailer

Вскоре появились версии Miura на 370 и 385 л. с., а общий тираж достиг 760 авто. Lamborghini громко заявили о себе, ворвались в элиту производителей суперкаров и взялись расширять линейку. Появились туристическое купе Lamborghini Espada, представительские Islero и Jarama, а также более доступная модель Urraco.

Lamborghini LM002 Фото: Lamborghini

В 1974 году на смену Miura пришел легендарный Lamborghini Countach – символ своей эпохи. Его название буквально переводится как "Вау!" — именно этот возглас раздался на заводе при виде прототипа модели авторства Марчелло Гандини.

Lamborghini Diablo Фото: Lamborghini

Клиновидный дизайн и "гильотинные" двери Countach стали фирменными чертами Lamborghini. В разное время модели оснащали двигателями V12 на 380-455 л. с., а ее максимальная скорость составляла 280-290 км/ч.

Lamborghini Gallardo Фото: Lamborghini

В 1986 году итальянцы удивили внедорожником Lamborghini LM002 c мотором от Countach, а четыре года спустя появился знаменитый суперкар Diablo, способный развить 328 км/ч.

Lamborghini Urus Фото: Lamborghini

В 80-х и 90-х Lamborghini несколько раз переходили из рук в руки, пока не оказались в концерне Volkswagen. Под его руководством создали преемников Countach и Diablo – Murcielago и Aventador. Появились более дешевые суперкары Lamborghini Gallardo и Huracan, а также кроссовер Urus.

Lamborghini Revuelto Фото: Lamborghini

Именно Urus помог Lamborghini резко нарастить производство – в 2022 году выпущено свыше 9 тыс. авто. Сейчас итальянский бренд входит в эру электрификации – новый флагман Revuelto стал гибридом и вскоре его примеру последуют остальные модели.

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