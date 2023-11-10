По-богатому: украинец выполнил впечатляющий тюнинг Daewoo Lanos (фото)

Daewoo Lanos получил роскошный кожаный салон и большой сенсорный дисплей. Руль позаимствован у Mercedes C-Class, а передние кресла – у Alfa Romeo GT.

В городе Стрый Львовской области ездит очень необычный Daewoo Lanos 2007 года. "Народный" украинский автомобиль серьезно доработан. Его подробности раскрыли на сайте driver.top.

В салоне появился сенсорный дисплей

Нынешний владелец седана Олег приобрел его в 2014 году и решил усовершенствовать. Тюнинг "Ланоса" получился весьма основательным, хотя с виду нестандартный автомобилю выдают только диодные фары и измененная решетка радиатора.

Основное внимание уделено салону. Его перетянули кожей и добавили вставки "под карбон", а также заменили переднюю панель. Руль Lanos позаимствован у Mercedes C-Class W205, а передние сиденья – у Alfa Romeo GT.

В отделке использована кожа

Кроме того, в Daewoo Lanos появились бесключевой доступ, мощная акустика Focal и подогрев зеркал. Обращает на себя внимание огромный дисплей мультимедийной систему. Также улучшена подсветка салона и усилена шумоизоляция.

1,5-литровый двигатель "Ланоса" мощностью 86 л. с. остался стандартным, но ему перепрошили электронный блок управления.

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