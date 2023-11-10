Гоночные технологии и 1000 сил: итальянцы представили сверхбыстрый суперкар (видео)

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada имеет почти все технологии, которые есть у гоночного болида. Стоимость суперкара составит от 3 470 650 долларов.

Гоночный суперкар Isotta Fraschini Tipo 6 LMH получил дорожную версию Strada. Новинка имеет минимальное количество отличий от болида для марафона "24 часа Ле-Мана". Об этом сообщили на сайте Motor1.

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada получил аэродинамичный кузов, который полностью изготовлен из карбона. Спереди расположены большие светодиодные фары и массивный сплиттер.

Спереди установлены большие фары Фото: Isotta Fraschini

Дорожная версия суперкара имеет более компактное заднее антикрыло в сравнении с гоночным болидом. Также был уменьшен карбоновый диффузор.

Дорожная версия модели отличается более компактным спойлером Фото: Isotta Fraschini

В интерьере нет дисплея информационно-развлекательной системы и многих удобств. Также внутри установлено только одно сиденье, как у гоночного болида.

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada оснащен гибридной установкой с 3,0-литровым турбированным двигателем V6 и электромотором суммарной мощностью более 1000 л.с. Вес суперкара составляет чуть менее тонны.

Силовая установка работает в паре с 7-ступенчатой секвентальной коробкой передач. Крутящий момент передается на все четыре колеса благодаря системе полного привода.

Максимальная скорость составляет свыше 350 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,2 секунды.

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada будет выпущен ограниченным тиражом в 12 экземпляров. Стоимость новинки составит от 3 250 000 евро (3 470 650 долларов).

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