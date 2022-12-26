Легендарный итальянский автопроизводитель показал гибридный болид для Ле-Мана (фото)

Isotta Fraschini в 1940-х годах практически прекратила свое существование. Теперь бренд возродят с первым гибридным болидом для 24-часовой гонки в Ле-Мане.

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Итальянский автопроизводитель Isotta Fraschini возродится в 2023 году. Первой новой моделью станет гибридный болид класса гиперкаров для 24-часовой гонки в Ле-Мане 2023 года. Подробности о новинке рассказали на сайте Autosport.

Компания Isotta Fraschini была основана в Милане в 1900 году. Уже в 1940-х годах она практически прекратила свое существование. В 1990-х годах бренд попытались возродить, но попытка провалилась.

Теперь Isotta Fraschini бросит вызов болидам Toyota, Scuderia Cameron Glickenhaus, Peugeot и Ferrari. Гиперкар оснащается 3,0-литровым твин-турбо V6 с электромотором. Мощность силовой установки составит 680 л. с. — именно столько разрешают правила гонок. Шасси и кузов изготовят из углеволокна и других легких композитных материалов.

[ + – ] Кузов и шасси болида изготовят из углеволокна и других легких композитных материалов Фото: Autosport

Возрождение Isotta Fraschini возглавит колумбийский бизнесмен Фрэнк Канайет Йепес. Он подписал партнерские отношения с Pankl, Bosch, Williams, Multimatic, Brembo и PWR.

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"Самой известной гонке на выносливость в мире в 2023 году исполнится столетие, и будет рекордное количество автомобилей, стремящихся к победе", — сказано в заявлении Isotta Fraschini.

Ранее Фокус рассказал, что Peugeot представила гоночный болид 9X8 Hybrid с 680-сильной бензиновой турбошестеркой и 270-сильным электромотором.