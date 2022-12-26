Легендарний італійський автовиробник показав гібридний болід для Ле-Мана (фото)

Isotta Fraschini у 1940-х роках практично припинила своє існування. Тепер бренд відродять із першим гібридним болідом для 24-годинних перегонів у Ле-Мані.

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Італійський автовиробник Isotta Fraschini відродиться у 2023 році. Першою новою моделлю стане гібридний болід класу гіперкарів для 24-годинних перегонів у Ле-Мані 2023 року. Подробиці про новинку розповіли на сайті Autosport.

Компанія Isotta Fraschini була заснована в Мілані у 1900 році. Вже у 1940-х роках вона практично припинила своє існування. У 1990-х роках бренд спробували відродити, але спроба провалилася.

Тепер Isotta Fraschini кине виклик болідам Toyota, Scuderia Cameron Glickenhaus, Peugeot та Ferrari. Гіперкар оснащується 3,0-літровим твін-турбо V6 з електромотором. Потужність силової установки становитиме 680 к. с. — саме стільки дозволяють правила перегонів. Шасі та кузов виготовлять з вуглеволокна й інших легких композитних матеріалів.

[ + – ] Кузов та шасі боліда виготовлять з вуглеволокна й інших легких композитних матеріалів Фото: Autosport

Відродження Isotta Fraschini очолить колумбійський бізнесмен Френк Канаєт Єпес. Він підписав партнерські відносини з Pankl, Bosch, Williams, Multimatic, Brembo та PWR.

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"Найвідомішій гонці на витривалість у світі в 2023 році виповниться сторіччя, і буде рекордна кількість автомобілів, які прагнуть перемоги", — сказано в заяві Isotta Fraschini.

Раніше Фокус розповів, що Peugeot представила гоночний болід 9X8 Hybrid із 680-сильною бензиновою турбошісткою та 270-сильним електромотором.