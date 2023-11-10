Умельцы создали самую быструю деревянную повозку с реактивным двигателем (видео)

Эта деревянная повозка амишей оснащена двигателем Boeing 502-12. Транспортное средство оставляет за собой огненное пламя, а уровень шума достигает почти 180 децибелов.

В США умельцы установили реактивный двигатель на деревянную повозку амишей. Это может быть самое быстрое транспортное средство в своем классе. Об этом рассказали на сайте The Drive.

Инициатором этого проекта стал механик Чад Кларк. Он решил построить необычное транспортное средство вместе со своим другом Майком Монтером.

На переоборудование повозки понадобилось около 800 часов работы. Самым сложным оказалась установка двигателя Boeing 502-12. Для него изготовили стальной подрамник.

Умельцам понадобилось около 800 часов работы для доработки повозки Фото: Facebook

С такой силовой установкой повозка часто участвует в драг-рейсинге на четверть мили. При этом колеса до сих пор изготовлены из дерева.

Команде однажды удалось разогнать свое изобретение до 96 км/ч. При этом уровень шума достигает почти 180 децибелов.

Эта повозка стала популярной после того, как на нее обратили внимание популярные блогеры. Среди них Supercar Blondie, которая опубликовала видео с ней на своей странице в Facebook.

Чад и Майк планируют усовершенствовать повозку, сделав ее еще быстрее. При этом они не собираются отказываться от деревянных колес, чтобы сохранить антураж.

Ранее Фокус сообщал, что болгарская фирма Alieno готовит к производству сверхмощный суперкар Unum с реактивными ускорителями.