Возвращение легенды: на украинский рынок выходит новый Jeep Wrangler (фото)

Новый Jeep Wrangler в Украине будет доступен в четырехдверном исполнении и с 272-сильным турбомотором. Версия Rubicon оснащена внедорожными шинами, усиленными мостами и блокировками дифференциалов.

Линейку Jeep в Украине пополнил внедорожник Wrangler. Культовая рамная модель вернулась в нашу страну после нескольких лет отсутствия. Об этом сообщается на официальном сайте бренда.

Внедорожник предложен в четырехдверном исполнении Фото: Stellantis

Новый Jeep Wrangler дебютирует на украинском рынке в удлиненном четырехдверном исполнении Unlimited. У него классический дизайн с выраженными крыльями, круглыми фарами и фирменной решеткой радиатора Jeep. Крыша и двери выполнены съемными

Внедорожник оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 272 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,8 с и развить 159 км/ч, а средний расход топлива составляет 12,3 л/100 км.

Jeep Wrangler предложен во внедорожной версии Rubicon Фото: Stellantis

Jeep Wrangler 2023 предложат в топовой экстремальной версии Rubicon (2 818 900 гривен) с увеличенным до 252 мм клиренсом, усиленными мостами, понижающей передачей, блокировками межколесных дифференциалов и 17-дюймовой внедорожной резиной.

Крыша и двери авто выполнены съемными Фото: Stellantis

Также комплектация Jeep Wrangler включает отделку салона комбинированной кожей, бесключевой доступ, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, подогрев сидений и руля, камеры кругового обзора и набор систем безопасности.

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