Как выглядит самый крупный музей Toyota Land Cruiser в мире (видео)

В музее собраны внедорожники и пикапы Toyota Land Cruiser разных поколений. Каждый автомобиль в коллекции имеет свою интересную историю.

В Юте находится масштабный музей, посвященный внедорожнику Toyota Land Cruiser. В нем хранится более 100 автомобилей, включая классические модели. Видео опубликовали на YouTube-канале Larry Chen.

Изначально в здании Музея наследия Land Cruiser хранились тракторы и вилочные погрузчики. Спустя годы основатель заведения Грег Миллер решил посвятить его японскому внедорожнику.

Одним из самых интересных экспонатов является Toyota Land Cruiser FJ25 1958 года выпуска. Это первый экземпляр модели, которые был продан в США. Его купил школьный учитель прямо в порту.

Также в музее можно найти внедорожник, который использовался для съемки телерепортажей или пикап Toyota Land Cruiser HJ47 для скорой помощи. Помимо этого есть и внедорожник, который использовали в спецназе.

Эти пикапы использовали медики и пожарные Фото: Cкриншот

Другими интересными экспонатами являются внедорожники GRJ76 и GRJ79, посвященное 30-летнему юбилею модели, а также Toyota Bandeirante с двигателем Mercedes-Benz. В музее можно найти и военный Mega Cruiser, который называют "японским Humvee".

Многие из этих автомобилей имеют свою историю. Например, Toyota Land Cruiser FJ40, сгоревший во время пожара в Калифорнии в 2018 году. Владелец внедорожника пытался спасти его, но все попытки оказались безуспешными.

Этот Toyota Land Cruiser сгорел во время пожара в Калифорнии Фото: Cкриншот

Грег Миллер признался, что планирует расширить свой музей. В ближайшее время он собирается купить новый Toyota Land Cruiser 300, который недоступен в США.

Ранее Фокус рассказал, что на выставке SEMA 2023 в Лас-Вегасе представили необычный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ Bruiser.