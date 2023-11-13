Внедорожник Toyota Land Cruiser получит водородную версию (фото)

Водородная силовая установка выдает мощность 163 силы и значительно экологичнее традиционного ДВС. На водородном топливе в будущем могут работать многие автомобили бренда.

Toyota разрабатывает водородную силовую установку для фургона HiAce и внедорожника Land Cruiser. Она имеет очень низкий уровень вредных выбросов. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Toyota Australia показала прототип фургона HiAce, которые работает на сжатом газообразном водороде. Он менее мощный, чем бензиновая версия модели, но гораздо экологичнее.

Toyota Hydrogen HiAce начнут испытывать на дорогах уже с ноября Фото: Toyota

Концепт-кар оснащен 3,5-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 163 л.с. и 354 Нм. Он работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Сжатый водород хранится в трех водородных баках, аналогичных тем, которые используются в Toyota Mirai FCEV второго поколения. Их общая емкость составляет 141 литр, что обеспечивает запас хода до 200 км. Сейчас в Toyota сосредоточены на его увеличении.

Эта технология рассматривается и для более крупных автомобилей, включая внедорожник Toyota Land Cruiser. Эту информацию подтвердил президент водородных проектов бренда Мицумаса Ямагата.

Такая силовая установка позволит продолжить выпуск внедорожника даже после ужесточения экологичных норм. При этом автомобиль сохранит свои внедорожные качества.

Сейчас эта силовая установка находится на этапе тестирования. Первые испытания Toyota Hydrogen HiAce в реальных условиях проведут уже в конце ноября.

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