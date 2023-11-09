Свежий дизайн и современные технологии: новую Toyota Camry показали на первом фото

Toyota Camry нового поколения получит полный привод и несколько гибридных установок на выбор. Также модель станет роскошнее и технологичнее.

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Седан Toyota Camry следующего поколения показали на первом снимке. Модель получит дизайн в новом фирменном стиле бренда. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Первый тизер демонстрирует заднюю часть новинки. Заметно, что седан получит узкие фонари, а на багажнике будет написано название модели.

Сзади появятся узкие фонари Фото: Toyota

Ожидается, что новая Toyota Camry позаимствует некоторые элементы стиля от моделей Crown. В частности, узкие передние фары и большую решетку радиатора.

Также тизер подтверждает, что седан предложат с системой полного привода. Заявлена и гибридная силовая установка.

По слухам, Toyota Camry следующего поколения получит гибридные силовые установки от Crown мощностью от 236 до 340 л.с. Популярный атмосферный 3,5-литровый двигатель V6 также могут дополнить электромотором.

В будущем линейку может пополнить и Plug-in гибрид. Его мощность составит около 380 л.с.

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Официальная премьера новой Toyota Camry состоится уже 14 ноября. Тогда и станут известны многие подробности о новинке.

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