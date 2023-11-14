В Швеции создали сверхмощный гиперкар, работающий на биотопливе (фото)

Koenigsegg Jesko Plus выпустят ограниченным тиражом в 125 экземпляров. Этот гиперкар способен работать на биотопливе E85, благодаря чему его мощность увеличивается до 1600 сил.

Шведский бренд Koenigsegg представил уникальный гиперкар Jesko Plus. Эта версия имеет несколько отличий от стандартной модели. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Koenigsegg Jesko Plus внешне почти не отличается от гиперкара в модификации Attack. Рядом с названием модели на кузове появилась надпись "Plus".

Как и стандартная модель, этот гиперкар получил массивный сплиттер спереди и компактные фары. На кузове есть множество аэродинамичных элементов.

Этот гиперкар окрашен в жемчужно-зеленый цвет Фото: Koenigsegg

Сзади установлено большое активное антикрыло. Оно может менять угол наклона в зависимости от ситуации на дороге.

Заднее антикрыло может менять угол наклона Фото: Koenigsegg

Первый в мире Koenigsegg Jesko Plus окрашен в жемчужно-зеленый цвет с белыми акцентами Crystal White. На авто установлены колесные диски AirCore Carbon, которые полностью изготовлены из углеродного волокна.

Интерьер выполнен в черном и сером цветах с белыми акцентами. Внутри присутствует отделка из кожи Desiato с окантовкой Snow.

Интерьер выполнен в трех цветах Фото: Koenigsegg

Koenigsegg Jesko Plus получил опцию Environmental Power Upgrade, которая позволяет его двигателю работать на биотопливе E85. Благодаря этому мощность 5,0-литрового турбированного двигателя увеличивается с 1280 до 1600 л.с. Он работает в паре с 9-ступенчатой секвентальной КПП.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет свыше 400 км/ч.

Всего будет выпущено 125 гиперкаров Koenigsegg Jesko. Стоимость модели обсуждается с каждым клиентом индивидуально.

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