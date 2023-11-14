Honda показала два новых электрокроссовера с вместительными багажниками (фото)

Honda e:NP2 и e:NS2 разработаны специально для китайского рынка. Оба кроссовера будут основаны на новейшей платформе e:N Architecture F и смогут проехать более 500 км на одном заряде.

Honda расширит линейку полностью электрических моделей. Японский бренд продемонстрировал вместительность электрокроссоверов e:NP2 и e:NS2, обратившись за помощью к гимнасткам. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Электрические кроссоверы Honda e:NP2 и e:NS2 предназначены для китайского рынка. Они оба получили купеобразный силуэт, но имеют несколько отличий.

Honda eNP2 получит C-образные дневные ходовые огни Фото: Honda Honda eNS2 получит Y-образные дневные ходовые огни Фото: Honda

Чтобы продемонстрировать практичность новых кроссоверов, в Honda попросили шестерых профессиональных гимнасток разместиться в багажнике. Они легко справились с этой задачей.

Гимнастки без труда поместились в багажнике авто Фото: Honda

Honda будет выпускать e:NP2 совместно с китайским концерном GAC, а в разработке e:NS2 принимала участие компания Dongfeng. Эти модели получат разный дизайн экстерьера.

Кроссоверы получат минималистичные интерьеры с компактной панелью приборов и большим дисплеем информационно-развлекательной системы. Также предусмотрен проекционный дисплей для водителя.

В интерьерах кроссоверов будет преобладать минимализм Фото: Honda

Honda e:NP2 и e:NS2 будут основаны на платформе e:N Architecture F. Ожидаются, что кроссоверы оснастят электромоторами мощностью свыше 200 л.с. Запас хода составит более 500 км на одном заряде.

Новые электрокроссоверы начнут выпускать уже в начале 2024 года. Стоимость моделей рассекретят во время презентации в Китае.

Ранее Фокус рассказал, что на Японской выставке мобильности 2023 Honda представила компактный электромобиль CI-MEV.