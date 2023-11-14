Кроссовер Audi Q5 нового поколения рассекретили до премьеры (фото)

Следующее поколение Audi Q5 станет технологичнее и безопаснее предшественника. Кроссовер предложат с несколькими силовыми установками на выбор, включая "мягкий" гибрид.

Кроссовер Audi Q5 следующего поколения впервые показали в официальном тизере. Он демонстрирует переднюю оптику новинки. Об этом рассказали на сайте AutoExpress.

Новое поколение Audi Q5 получит более современный дизайн с узкими передними фарами и уменьшенной решеткой радиатора. На бампере установят несколько воздухозаборников.

Audi Q5 получит матричные фары Фото: Audi

Новинка останется узнаваемой, но ее дизайн будет иметь больше сходств с электрическими моделями e-tron. Тем не менее производитель визуально подчеркнет то, что кроссовер получит ДВС.

Кроссовер неоднократно замечали во время тестов на дорогах. Тестовый прототип немного крупнее текущей модели, но имеет знакомый силуэт.

Audi Q5 следующего поколения разделит интерьер с электрокроссовером Q6 e-tron. Внутри появятся три больших дисплея и несколько вариантов внутренней отделки на выбор.

Интерьер Audi Q5 во многом будет схож с Q6 e-tron Фото: Audi

Новый Audi Q5 предложат с несколькими силовыми установками на выбор. Заявлены бензиновые и дизельные двигатели, а также 48-вольтовый "мягкий" гибрид.

Следующее поколение кроссовера могут представить уже в начале 2024 году. Модель поступит в производство немного позже.

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