Новый седан Audi RS3 2025 рассекретили задолго до премьеры (фото)
Обновленный Audi RS3 в кузове седан отличается от текущей модели новым кузовным обвесом и более мощным двигателем. Новинку могут представить уже в начале 2024 года.
Прототип обновленного заряженного седана Audi RS3 2025 модельного года заметили во время тестов на дорогах. Новинка получит измененный дизайн и прибавку к мощности. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Audi RS3 получит измененный кузовной обвес и передние фары с новой графикой, которая может менять свой вид. Также спереди появятся увеличенные воздухозаборники.
Сзади установят обновленные фонари, которые станут эффективнее. Помимо этого задний диффузор станет больше.
Ожидается, что обновленный Audi RS3 получит модернизированную подвеску. Она позволит проходить повороты на более высокой скорости.
Седан сохранит 2,5-литровый турбированный пятицилиндровый двигатель, но его мощность станет более 407 л.с. Он будет работать в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Текущая модель способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.Важно
Новинка может дебютировать в начале 2024 года. Стоимость и характеристики седана пока неизвестны.
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