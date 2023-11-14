"Жигули" с сюрпризом: в Польше появился необычный собрат ВАЗ-2101 (фото)

Старый Fiat 125p скрестили с Dodge Ram 2012 года. У американского пикапа позаимствовали шасси, двигатель и детали интерьера.

В Польше выполнили оригинальный тюнинг Fiat 125p. Родной "брат" Lada переделали в экстремальный спорткар. Об этом сообщает сайт Carakoom.

Седан поставили на рамное шасси Dodge Ram Фото: Carakoom

Кузов Fiat 125p поставили на рамное шасси пикапа Dodge Ram 2012 года. Для этого его пришлось расширить – это видно по колесным аркам. В добавок, установлены огромные 20-дюймовые колеса. В остальном авто визуально мало чем отличается от стандартной модели, хотя бамперы, решетка радиатора и стекла у него полностью новые.

У Ram позаимствован и салон авто Фото: Carakoom

Салон практически полностью позаимствован у Dodge Ram – у него взяли руль, приборы, переднюю панель и сиденья. У Fiat 125p появились климат-контроль и тачскрин.

Под капотом установлен 5,7-литровый V8 Hemi мощностью 390 л. с. В паре с ним работает 5-ступенчатая автоматическая КПП, а привод у авто – полный.

Под капотом установлен 390-сильный V8 Фото: Carakoom

Fiat 125p выпускали на польском предприятии FSO по лицензии с 1967 по 1991 год и всего собрали почти 1,5 миллиона авто. Он является близким родственником "Жигулей" ВАЗ-2101 и ВАЗ-2103.

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