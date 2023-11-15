Больше никаких иномарок: в России начали блокировать нелегально ввезенные авто

При подключении диагностического оборудования у иномарок срабатывают противоугонные системы. Они блокируют авто и сильно усложняют его эксплуатацию.

Несмотря на санкции, в Россию продолжают нелегально импортировать иномарки. Теперь производители начали блокировать такие автомобили. Об этом сообщили на сайте The Moscow Times.

Многочисленные санкции и уход многих мировых автопроизводителей с рынка РФ побудили россиян заняться параллельным импортом иномарок. Эта схема позволяла ввозить в Россию новые автомобили, которые предназначались для других стран.

Теперь такие авто блокируются при обслуживании в несертифицированных сервисных центрах. Проблема уже затронула многие модели BMW, Mercedes и Renault.

У некоторых автомобилей при подключении диагностического оборудования срабатывают противоугонные системы. При этом поддержка программного обеспечения для импортных авто в России прекращена.

Еще одна проблема для россиян состоит в том, что они больше не могут сделать дубликат ключа и узнать историю техобслуживания своего транспортного средства. Эта проблема встречается на автомобилях Volkswagen, Skoda, Audi, Mercedes-Benz, BMW, Kia и Hyundai.

Чаще всего блокировка затрагивает премиальные модели. В 2022 году в РФ импортировали около 60 тысяч таких авто.

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