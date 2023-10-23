Жертва санкций: новая "китайская" Lada может не выйти на рынок

Концерн FAW может разорвать сотрудничество с "АвтоВАЗом" после введения санкций против российской компании. Это поставит крест на Lada X-Cross 5, которая является копией FAW Bestune T77.

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Будущее Lada X-Cross 5 висит на волоске. По мнению экспертов автоотрасли, представленный летом кроссовер может так и не выйти на рынок. Об этом сообщает Газета.ru.

По словам автора автор Telegram-канала "Русский автомобиль" Сергея Цыганова, причиной отказа от модели могут стать санкции ЕС и США, введенные недавно против "АвтоВАЗА". Они могут поставить крест на модели.

Первая партия кроссоверов собрана, но пока их судьба неясна Фото: "За рулем"

Дело в том, что новая Lada X-Cross 5 не является самостоятельной разработкой – на самом деле это китайский кроссовер FAW Bestune T77. Модель не локализирована – авто собирают из китайских машинокомплектов.

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В FAW стали сомневаться в целесообразности сотрудничества с "АвтоВАЗ" после введения санкций. В китайском концерне побаиваются, что также могут оказаться в санкционном списке и хотят разорвать сотрудничество.

К тому же, FAW Bestune T77 до недавнего времени продавался на российском рынке. То есть, потери у китайского автопроизводителя минимальные – он сможет поставлять модель в РФ.

Lada X-Cross 5 является точной копией FAW Bestune T77 Фото: FAW

Для "АвтоВАЗа" ситуация хуже. Речь идет не только об имиджевых потерях – уже собрана первая партия Lada X-Cross 5.

"Что делать с этими машинами, под какой маркой их продавать? Если как Lada — то как давать гарантию без поддержки производителя? Можно ли как-то вылавирововать, сохранив отношения с FAW и не впадая в катастрофические убытки? Там много вопросов", — объяснил проблему Сергей Цыганов.

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