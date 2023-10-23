Жертва санкцій: нова "китайська" Lada може не вийти на ринок

Концерн FAW може розірвати співпрацю з "АвтоВАЗом" після введення санкцій проти російської компанії. Це поставить хрест на Lada X-Cross 5, яка є копією FAW Bestune T77.

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Майбутнє Lada X-Cross 5 висить на волосині. На думку експертів автогалузі, представлений влітку кросовер може так і не вийти на ринок. Про це повідомляє Газета.ru.

За словами автора автор Telegram-каналу "Русский автомобиль" Сергія Циганова, причиною відмови від моделі можуть стати санкції ЄС і США, введені нещодавно проти "АвтоВАЗу". Вони можуть поставити хрест на моделі.

Першу партію кросоверів зібрано, але поки що їхня доля незрозуміла Фото: "За рулем"

Річ у тім, що нова Lada X-Cross 5 не є самостійною розробкою — насправді це китайський кросовер FAW Bestune T77. Модель не локалізована — авто збирають із китайських машинокомплектів.

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У FAW стали сумніватися в доцільності співпраці з "АвтоВАЗ" після введення санкцій. У китайському концерні побоюються, що також можуть опинитися в списку санкцій і хочуть розірвати співпрацю.

До того ж, FAW Bestune T77 донедавна продавався на російському ринку. Тобто, втрати у китайського автовиробника мінімальні — він зможе поставляти модель в РФ.

Lada X-Cross 5 є точною копією FAW Bestune T77 Фото: FAW

Для "АвтоВАЗу" ситуація гірша. Йдеться не тільки про іміджеві втрати — вже зібрано першу партію Lada X-Cross 5.

"Що робити з цими машинами, під якою маркою їх продавати? Якщо як Lada — то як давати гарантію без підтримки виробника? Чи можна якось вилавірувати, зберігши відносини з FAW і не впадаючи в катастрофічні збитки? Там багато питань", — пояснив проблему Сергій Циганов.

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