Lada, "Москвич" і "Буханка": у РФ склали список дозволених авто для чиновників (фото)

Чиновниками в РФ дозволили купувати тільки автомобілі російських і китайських брендів з високим ступенем локалізації. Далеко не всі вони є дешевими.

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У Росії вводиться заборона на купівлю іномарок для чиновників. Мінпромторг навіть підготував список моделей, на яких їм дозволяється їздити. Про це повідомляє РБК.

До списку потрапили тільки 6 російських і китайських марок:

Lada — Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend;

УАЗ — Patriot, Hunter, "Пікап", "Профі", СГР ("Буханка");

Aurus — Senat, Komendant;

"Москвич" — 3, 3е, 6;

Evolute — I-Pro, I-Joy, I-Sky;

Haval — Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.

Повідомляють, що чиновники в РФ зможуть придбати виключно моделі російської збірки з високим ступенем локалізації. Закупівля нелокалізованих машин можлива тільки за спецдозволом.

Утім, у переліку є нові "Москвичі", які є китайськими JAC. Їх не можна назвати локалізованими, адже машинам фактично лише прикручують колеса на московському підприємстві.

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Далеко не всі авто чиновників є дешевими. Приміром, представницькі Aurus коштують понад 300 000 доларів, тому про економію бюджетних коштів не йдеться. Придбані раніше авто будуть замінюватися після вичерпання їхнього ресурсу.

Нагадаємо, що відмовитися від іномарок від російських чиновників зажадав Володимир Путін — він закликав підтримати місцевих виробників.

Також Фокус повідомляв, що в РФ вирішили заборонити купувати іномарки і в таксі, що викликало невдоволення у бізнесу.