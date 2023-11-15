Renault представили стильный бюджетный электромобиль за 20 000 евро (фото)

Новый Renault Twingo будет выдержан в духе оригинальной модели 1992 года. Для электрокара готовят силовую установку с очень низким энергопотреблением.

Миниатюрный Renault Twingo ждет перезапуск – он вернется на рынок в 2026 году в формате электромобиля. Прототип модели показали на презентации нового электрического подразделения Renault Ampere, сообщает издание Autocar.

Хэтчбэк получит энергоэффективную силовую установку Фото: carscoops.com

Концепт-кар выполнен в духе самого первого Renault Twingo 1992 года. У него такой же силуэт с большим углом наклона лобового стекла и большие полукруглые фары (но с современной светодиодной оптикой). Впрочем, электромобиль Renault Twingo все же несколько крупнее своего предка и является пятидверным.

Пока подробностей модели немного. Новый Renault Twingo станет одним из самых доступных электромобилей на рынке. Он будет стоить примерно от 20 000 евро, то есть бросит вызов Citroen e-C3.

Базовая версия модели будет стоить 20 000 евро Фото: carscoops.com

Удешевить электромобиль Renault Twingo поможет новая платформа AmpR Small от нового Renault 5. Она включает эффективную силовую установку с очень низким (10 кВт∙ч на 100 км) энергопотреблением. Это позволит установить более компактную и недорогую батарею. Производство хэтчбека наладят на предприятии в городе Нове Место (Словения).

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