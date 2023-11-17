Эксклюзивные капсулы времени: в Украину привезли коллекционные британские суперкары (фото)

В Киев привезли три спортивных Aston Martin в идеальном состоянии. У некоторых из них пробег составляет 100-200 км, то есть их можно назвать капсулами времени.

В Украину во время войны продолжают ввозить коллекционные авто. Совсем недавно в Днепре видели редкие заряженные BMW, а теперь в Киеве сфотографировали суперкары Aston Martin. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Общая стоимость автомобилей составляет около 500 000 долларов. Самым старым и раритетным является Aston Martin V8 1998 года. Выпущено только 101 такое купе, из них лишь 30 – с левым расположением руля.

Aston Martin V8 Фото: supercars_ua

Под капотом купе установлена 354-сильная восьмерка, позволяющая развить 250 км/ч. Пробег Aston Martin V8 составляет 29 тыс. км.

Aston Martin DB9 был гораздо более массовым, но зато это купе в серебристом цвете Skyfall Silver идеально сохранилось. Это капсула времени с пробегом всего 118 км.

Aston Martin DBS в красном цвете Fire Red проехал немного больше – 248 км. Это заряженная версия DB9 с увеличенной до 517 л. с. мощностью 6,0-литрового V12. Максимальная скорость купе составляет 307 км/ч. Суперкар прославился как авто Джеймса Бонда в фильме "Казино Ройяль".

К слову, недавно в Киеве "засветился" еще один Aston Martin Джеймса Бонда — суперкар Vanquish начала 2000-х.

Также Фокус сообщал, что в Украину привезли коллекционные Porsche и Ferrari в новом состоянии.