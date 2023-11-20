Роскошь из 90-х: обнаружен 30-летний Cadillac в состоянии нового авто (фото)

Cadillac Eldorado за три десятилетия проехал всего 2736 км. Роскошное купе идеально сохранилось и выглядит как новое.

В США нашли идеально сохраненный Cadillac Eldorado последнего поколения. Роскошное купе выглядит как новое. Подробности авто раскрыли на сайте Mecum.

Этот Cadillac Eldorado 1994 модельного года (выпущен в конце 1993 года) большую часть времени простоял в гараже. Его пробег составляет всего 2736 км, то есть в среднем он проезжал менее 100 км в год.

Автомобиль пребывает в идеальном состоянии Фото: Mecum

Кузов Cadillac Eldorado превосходно сохранился. Лакокрасочное покрытие выглядит как новое и не имеет повреждений.

Салон Cadillac Eldorado 1994 не показали, заявлено только, что он отделан кожей кремового цвета и деревом. Комплектация включает центральный замок, электроприводы стеклоподъемников и зеркал заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль и акустику с 6 динамиками.

Под капотом переднеприводного купе Cadillac Eldorado установлен 4,6-литровый V8 Northstar мощностью 270 л. с. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП. Сейчас капсулу времени планируют продать на аукционе.

Премиальное купе богато оснащено Фото: Mecum

Роскошный Cadillac Eldorado выпускали с 1953 года. Последнее, 12-ое, поколение модели производили с 1992 по 2002 годы.

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