Экс-дизайнер Aston Martin показал скоростной электрический внедорожник (видео)

Callum Skye — компактный электрический багги с четырехместным салоном. Он весит немногим более тонны и способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за 4 секунды.

В Великобритании презентован новый Callum Skye. Компактный электрический внедорожник поступит в производство с весны 2024 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Авто разработал бывший дизайнер Aston Martin

Создателем электрокара является знаменитый британский стилист Ян Каллум, разработавший дизайн Jaguar F-Type, Aston Martin DB7, DB9 и Vanquish. Впрочем, компактный четырехместный внедорожник длиной 4 м выполнен в нетипичном для Каллума стиле.

Разгон до 100 км/ч занимает менее 4 секунд

У Callum Skye высокая оконная линия, изогнутая крыша и короткие светы кузова. Двери дополнены прозрачными вставками. Крылья у багги минимальные, а колеса "обуты" во внедорожную резину.

В основе авто лежит пространственная рама, а его масса составит всего 1150 кг. Callum Skye получил два мотора и способен разогнаться до 100 км/ч занимает менее 4 с. Аккумуляторная батарея емкостью 42 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 275 км.

В 2024 году выпустят первую партию из 50 Callum Skye. Электрический внедорожник будет стоить около 100 тыс. фунтов стерлингов ($125 000).

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