Огромный спойлер и 640 сил: представлен самый экстремальный суперкар Audi в истории (фото)

Audi R8 ABT XGT основан на гоночном болиде, но получил кондиционер, ручной тормоз и другие удобства. Суперкар способен разгоняться до сотни примерно за три секунды и развивать скорость 310 км/ч.

Тюнинг-ателье ABT Sportsline представило экстремальную версию суперкара Audi R8. Модификация XGT вдохновлена гоночным болидом GT2, но допущена для дорог общего пользования. Об этом сообщили на сайте AutoExpress.

В 2023 году суперкар Audi R8 снимают с производства. В ABT Sportsline решили оригинально "попрощаться" с культовой моделью, создав самую экстремальную модификацию.

Audi R8 ABT XGT отличается от стандартного суперкара новым кузовным обвесом и большим количеством аэродинамичных элементов. Спереди установлен массивный сплиттер, а на капоте появились несколько воздухозаборников.

Audi R8 ABT XGT основан на гоночном болиде LMS GT2 Фото: ABT

Сзади разместили огромное антикрыло и большой карбоновый диффузор. Выхлопные патрубки установлены выше, в сравнении со стандартной моделью.

Сзади установлено массивное антикрыло Фото: ABT

Интерьер новинки почти идентичен гоночному болиду Audi R8 LMS GT2. Его дополнили ручным тормозом, кондиционером, новой панелью приборов и камерой заднего вида.

В интерьере разместили гоночный руль Фото: ABT

Audi R8 ABT XGT оснащен 5,2-литровым атмосферным двигателем V10 мощностью 640 л.с. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, а крутящий момент передается на задние колеса.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около трех секунд. Максимальная скорость составляет 310 км/ч.

Всего будет выпущено 99 таких суперкаров. Стоимость новинки составляет 598 000 евро (654 240 долларов).

Ранее Фокус рассказал, что тюнинг-ателье Adrenalin Industries модифицировало суперкар Audi R8.