В Таиланде состоялись необычные гонки на машинах скорой помощи и пожарных (видео)

Гонщики-любители соревнуются в гонках по прямой за рулем машин скорой помощи и пожарных авто. Все автомобили сильно модифицируют перед заездами.

В Таиланде проводят необычные гонки по прямой. В соревнованиях могут участвовать болиды на основе машин скорой помощи и пожарных авто. Видео опубликовали на YouTube-канале CB Media.

В этих гонках принимают участие пилоты-любители. Они управляют машинами скорой помощи и пожарными автомобилями, которые предварительно серьезно модифицировали.

Как и в профессиональных заездах, длина прямого отрезка составляет четверть мили. Трасса расположена в двух часах езды от Бангкока.

Среди машин скорой помощи преобладает Toyota Hiace. Это практичный фургон с большим грузовым отсеком сзади.

Toyota Hiace является одним из самых популярных авто в этих соревнованиях Фото: Скриншот

Один из владельцев Toyota Hiace установил внутри акустическую систему в комплекте с сабвуфером. При этом автомобиль является настоящей машиной скорой помощи с соответствующей регистрацией.

Многие автомобили для этих соревнований оснащены турбодизельными двигателями. Они получили прибавку к мощности за счет множества доработок.

В среднем такие авто проезжают четверть мили примерно за 16,2 секунды. Рекордное время прошлого соревнования составило 14,1 секунды. Такой результат показал тюнингованный Isuzu D-Max.\

Фургоны после старта оставляют за собой клубы дыма Фото: Скриншот

Ранее Фокус рассказал, что на японском треке Fuji Speedway дважды в год проводят необычные гонки на выносливость K4-GP.