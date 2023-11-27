В Таиланде состоялись необычные гонки на машинах скорой помощи и пожарных (видео)
Гонщики-любители соревнуются в гонках по прямой за рулем машин скорой помощи и пожарных авто. Все автомобили сильно модифицируют перед заездами.
В Таиланде проводят необычные гонки по прямой. В соревнованиях могут участвовать болиды на основе машин скорой помощи и пожарных авто. Видео опубликовали на YouTube-канале CB Media.
В этих гонках принимают участие пилоты-любители. Они управляют машинами скорой помощи и пожарными автомобилями, которые предварительно серьезно модифицировали.
Как и в профессиональных заездах, длина прямого отрезка составляет четверть мили. Трасса расположена в двух часах езды от Бангкока.
Среди машин скорой помощи преобладает Toyota Hiace. Это практичный фургон с большим грузовым отсеком сзади.
Один из владельцев Toyota Hiace установил внутри акустическую систему в комплекте с сабвуфером. При этом автомобиль является настоящей машиной скорой помощи с соответствующей регистрацией.
Многие автомобили для этих соревнований оснащены турбодизельными двигателями. Они получили прибавку к мощности за счет множества доработок.
В среднем такие авто проезжают четверть мили примерно за 16,2 секунды. Рекордное время прошлого соревнования составило 14,1 секунды. Такой результат показал тюнингованный Isuzu D-Max.\
Ранее Фокус рассказал, что на японском треке Fuji Speedway дважды в год проводят необычные гонки на выносливость K4-GP.