Самая медленная гонка: Porsche устроили необычные соревнования (видео)

На Rennsport Reunion 2023 провели самые медленные гонки в мире с участием Porsche. Несмотря на это участники соревнований отлично провели время.

Related video

На мероприятии Rennsport Reunion 2023 провели необычные гонки на тракторах. Это были самые медленные соревнования с участием Porsche в мире. Об этом рассказали на сайте Motor1.

В гонках на тракторах участвовали не любители, а профессиональные гонщики и руководство Porsche. Один из пилотов поделился, что это был незабываемый опыт.

Тракторы были способны развивать скорость не более 24 км/ч. Тем не менее гонка получилась захватывающей благодаря тому, что все участники выложились на полную.

Важно

Свыше 500 сил и расход 1,7 л на 100 км: выпущен самый экономичный Porsche Cayenne (фото)

Сперва пилотам нужно было добежать до своих тракторов. Только после этого они начинают участвовать в гонке.

Также на Rennsport Reunion 2023 провели гонки Porsche Carrera Cup North America. В квалификационном заезде поул-позицию завоевал Уилл Мартин из JDX Racing. В первой гонке победил пилот Том Сарджент.

Мероприятие продлится еще несколько дней. В программу входит еще несколько гонок, а также демонстрация нескольких редких автомобилей Porsche.

Ранее Фокус писал, что в Киеве заметили новый заряженный спорткар Porsche 911 GT3.