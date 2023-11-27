Ржавые сокровища: в Великобритании обнаружена заброшенная коллекция ретро-авто (видео)

Винтажные автомобили простояли 45 лет во дворе старого дома. В коллекции собраны редкие британские Jaguar, MG и Jensen-Healey.

В Великобритании найдена заброшенная коллекция старинных автомобилей. Общая стоимость шести машин составляет несколько сотен тысяч долларов. Им посвятили видео на Youtube-канале IMSTOKZE.

Jensen-Healey Фото: скриншот / YouTube

Машины нашли во дворе пустующего частного дома. Судя по найденным талонам техосмотра, некоторые из них стоят без движения с 1978 года. За 45 лет под открытым небом они покрылись ржавчиной, а их внутренняя отделка сгнила, но их еще можно восстановить.

Самый ценный автомобиль в коллекции – родстер Jaguar E-Type, который Энцо Феррари назвал самым красивым в мире. Конкретно этот автомобиль относится ко второй серии модели (1968-1971 годы) и оснащен 4,2-литровой 246-сильной шестеркой.

Пробег Jaguar E-Type относительно небольшой – 50,7 тыс. км. В хорошем состоянии такие автомобили стоят около $100 000.

Кроме того, ценными являются спортивные седаны Jaguar Mark 2 начала 60-х годов с 3,4-литровым мотором мощностью 210 л. с. Хуже всех сохранился Jaguar XJS – преемник E-Type с V12 под капотом. Также были идентифицированы доступное купе MG B GT и довольно редкий спорткар Jensen-Healey 1972 года.

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