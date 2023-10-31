Раритеты на $500 000: обнаружена заброшенная коллекция дорогих винтажных авто (видео)

Редкие старинные автомобили нашли в сарае на ферме в Шотландии. В коллекции собраны винтажные Jaguar, Bentley и Corvette.

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В Великобритании найдена заброшенная коллекция ретро-авто. Раритетные машины годами ржавели в старом сарае. Об этом идет речь в видео на Youtube-канале Anglia Car Auctions.

Автомобили обнаружили на ферме в Шотландии (точную ее локацию держат в секрете). Суммарная стоимость машин после реставрации легко превысит 500 000 долларов. Впрочем, восстановление некоторых ретро-авто будет сложным, ведь их состояние оставляет желать лучшего.

Bentley Mark VI Jaguar XK140 Фото: скриншот / YouTube Jaguar 1,5 Litre Saloon Jaguar E-Type

Большинство авто в коллекции – британские. В частности, в ней сразу три Jaguar – легендарный родстер E- Type 1963 года, купе XK140 1955 года и седан 1,5 Litre Saloon 1947 года.

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Ценным является роскошный Bentley Mark VI 1952 года, тем более, что он неплохо сохранился. Единственное авто не из Британии в коллекции – Chevrolet Corvette первого поколения, выпущенный в 1959 или 1960 году и оснащенный 4,6-литровым V8.

Также идентифицированы два MG A и миниатюрный спорткар Austin Healey Sprite. Все ретро-авто вскоре распродадут на аукционе.

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