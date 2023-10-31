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Авто

Раритеты на $500 000: обнаружена заброшенная коллекция дорогих винтажных авто (видео)

Chevrolet Corvette, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто
Фото: скриншот / YouTube | Chevrolet Corvette первого поколения

Редкие старинные автомобили нашли в сарае на ферме в Шотландии. В коллекции собраны винтажные Jaguar, Bentley и Corvette.

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В Великобритании найдена заброшенная коллекция ретро-авто. Раритетные машины годами ржавели в старом сарае. Об этом идет речь в видео на Youtube-канале Anglia Car Auctions.

Автомобили обнаружили на ферме в Шотландии (точную ее локацию держат в секрете). Суммарная стоимость машин после реставрации легко превысит 500 000 долларов. Впрочем, восстановление некоторых ретро-авто будет сложным, ведь их состояние оставляет желать лучшего.

Bentley Mark VI, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто Fullscreen
Bentley Mark VI
Jaguar XK140, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто Fullscreen
Jaguar XK140
Фото: скриншот / YouTube
Jaguar 1,5 Litre Saloon, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто Fullscreen
Jaguar 1,5 Litre Saloon
Jaguar E-Type, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто Fullscreen
Jaguar E-Type
Bentley Mark VI, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто
Jaguar XK140, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто
Jaguar 1,5 Litre Saloon, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто
Jaguar E-Type, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто

Большинство авто в коллекции – британские. В частности, в ней сразу три Jaguar – легендарный родстер E- Type 1963 года, купе XK140 1955 года и седан 1,5 Litre Saloon 1947 года.

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Ценным является роскошный Bentley Mark VI 1952 года, тем более, что он неплохо сохранился. Единственное авто не из Британии в коллекции – Chevrolet Corvette первого поколения, выпущенный в 1959 или 1960 году и оснащенный 4,6-литровым V8.

Также идентифицированы два MG A и миниатюрный спорткар Austin Healey Sprite. Все ретро-авто вскоре распродадут на аукционе.

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