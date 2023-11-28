Новейший седан Toyota Camry 2024 получил 700-сильную спортивную версию (фото)

Toyota Camry XSE Next Gen примет участие в соревнованиях NASCAR Cup уже в начале февраля 2024 года. Новинка получила 700-сильный двигатель и способна развивать скорость около 330 км/ч.

Седан Toyota Camry 2024 получил гоночную версию XSE Next Gen для серии NASCAR Cup. Болид имеет множество отличий от стандартной модели. Об этом рассказали на сайте бренда.

Спереди Toyota Camry XSE Next Gen почти полностью повторяет стандартный седан. Тем не менее новинка значительно шире и не имеет дверей.

Toyota Camry XSE Next Gen имеет только внешние сходства со стандартным седаном Фото: Toyota

Также болид значительно легче серийного седана. В основе авто лежит рама и кузов из листового металла. Внутри расположен каркас безопасности, который защищает пилота в случае аварии.

Toyota Camry XSE Next Gen оснащена 5,86-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 700 л.с. Он может раскручиваться до 10 000 об/мин и выдерживает самые высокие нагрузки. Болид способен развивать скорость около 330 км/ч.

В серии NASCAR Cup новинка будет конкурировать с Ford Mustang Dark Horse. Эта модель имеет похожие характеристики.

Дебют Toyota Camry XSE Next Gen в гонках состоится в начале февраля 2024 года. Серийный седан поступит в продажу немного позже.

Напомним, что обновленная Toyota Camry представлена исключительно с гибридной установкой, которая состоит из 2,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов. Суммарная отдача составляет до 235 л.с.

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