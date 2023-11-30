Знаменитое шоу Джереми Кларксона закрывают: известна причина

Автомобильная передача The Grand Tour выходила с 2016 года и была создана экс-ведущими шоу Top Gear. В Amazon Prime Video решили не продолжать контракт с ними.

Amazon Prime Video завершил съемки последнего эпизода телешоу The Grand Tour в Зимбабве. Финальная автомобильная передача Джереми Кларксона, Джеймса Мэя и Ричарда Хаммонда будет выпущена в 2024 году. Об этом сообщает ВВС.

Контракт Amazon Prime Video с трио ведущих решили не продолжать, поэтому пока новые сезоны The Grand Tour не планируются. Не исключено, что передачу перезапустят несколько позже, но уже без Кларксона, Мэя и Хаммонда. Сами ведущие пока не комментируют ситуацию.

В последнее время шоу сделало упор на автомобильные путешествия Фото: Amazon Prime Video

Шоу The Grand Tour появилось в 2016 году после того, как Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд покинули другую известную телепередачу об авто – Top Gear. Причиной их ухода стал конфликт Кларксона с продюсером.

Изначально телешоу выпускали в формате Top Gear и оно оказалось очень популярным. Впрочем, со временем The Grand Tour изменили и сделали упор на путешествия на авто в разные уголки планеты.

Ведущие телешоу уже неоднократно признавались, что возраст мешает им выкладываться на полную и съемки становятся для них сложным испытанием. Для справки: Кларксону сейчас 63 года, Мэю – 60, а Хаммонду – 52.

К слову, недавно ВВС объявили о закрытии и шоу Top Gear по причине травмы одного из ведущих.

Также Фокус сообщал, что Porsche прекратили выпуск нестандартной модели.