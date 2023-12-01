Сокровище из 90-х: в Украине за $200 продали редкий вкладыш от жвачки "Turbo" (фото)

На вкладыше изображен Opel Ascona C 1982 года с инжекторным 115-сильным двигателем. Седан был способен развивать скорость 187 км/ч.

В Украине на аукционе продали первый вкладыш от культовой жевательной резинки "Turbo". На нем изображен седан Opel Ascona. Об этом рассказали на сайте ТопЖир.

В 1990-х годах многие подростки собирали жевательные резинки "Turbo". Их главной особенностью было наличие вкладышей с изображением интересных автомобилей, к которым прилагались краткие сведения об их характеристиках.

Несколько дней назад на аукционе VIOLITY продали вкладыш "Turbo" с Opel Ascona C 1982 года выпуска. Он имеет первый номер, что повышает интерес для коллекционеров.

За особенный вкладыш удалось выручить 6556 гривен. Продавец поделился, что выменял его у своего соседа. С тех пор он хранил вкладыш в альбоме.

Продавец долгие годы хранил этот вкладыш Фото: VIOLITY

Opel Ascona C выпускался с 1981 до 1988 года. Модель была доступна в кузовах седан, универсал и хэтчбек.

Изображенный на вкладыше экземпляр отличается наличием 1,8-литрового инжекторного двигателя мощностью 115 л.с. под капотом. Этот седан имеет максимальную скорость 187 км/ч.

Opel Ascona C с вкладыша оснащен 115-сильным двигателем Фото: Opel

Прошлый рекорд по стоимости принадлежит вкладышу с номером №70. Его продали на аукционе за 74 доллара (2 692 гривны).

Ранее Фокус писал, что в Украине на аукционе за 100 000 долларов продали винтажный ГАЗ-12 ЗИМ 1953 года.