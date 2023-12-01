Спорткар Dodge Viper превратили в нестандартный кабриолет-лимузин (фото)

Лимузин на базе Dodge Viper создан в единственном экземпляре по индивидуальному заказу. Автомобиль оснащен 390-сильным двигателем и имеет 10 посадочных мест.

В США на продажу выставили необычный лимузин на базе спорткара Dodge Viper 1996 года. Автомобиль достигает в длину 7,62 метра. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Этот лимузин был создан по индивидуальному заказу. Спорткар стал гораздо длиннее, а также получил несколько других доработок.

Кузов Dodge Viper сильно удлинили Фото: Gateway Classic Cars

Автомобиль окрашен в белый цвет. Внешний вид дополняют синие декоративные полосы.

Передняя часть авто осталась почти без изменений. За первым рядом сидений находится стойка крыши и два дивана для пассажиров. Позади них расположены еще два сиденья.

Всего интерьер рассчитан на 10 посадочных мест. В отличие от большинства лимузинов у пассажиров нет телевизоров, холодильников и других удобств. Вместо этого предусмотрена мощная аудиосистема с несколькими динамиками.

Лимузин может перевозить до 10 человек Фото: Gateway Classic Cars

Под капотом установлен 5,9-литровый двигатель V8 Mopar Dodge Magnum мощностью 390 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоимость этого лимузина составляет 169 000 долларов. Он имеет отличное состояние и не нуждается в ремонте.

Ранее Фокус рассказал, что на аукцион Goldin выставили уникальный лимузин Learmousine на базе бизнес-джета Learjet.