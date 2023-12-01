Американцы назвали производителей самых надежных автомобилей 2023 года (фото)

У производителей электромобилей обнаружили больше всего проблем с надежностью. Лидерами стали преимущественно азиатские и европейские бренды авто.

Американские эксперты определили бренды, которые выпускают самые надежные авто в 2023 году. У производителей электромобилей обнаружено множество проблем с качеством. Об этом рассказали на сайте Consumer Reports.

Американские бренды автомобилей показали средний балл надежности 39 из 100. Для сравнения, азиатские бренды возглавили рейтинг с 63 баллами.

Последнее место по надежности автомобилей занял американский бренд Chrysler. Он набрал всего 18 из 100 баллов.

Среди американских автомобилей самыми надежными оказались Buick. Бренд получил средний показатель надежности 55 из 100 баллов.

Компания Tesla лишь незначительно уступила Buick. Производитель электромобилей набрал 48 из 100 баллов.

Лидером по надежности автомобилей в 2023 году стал Lexus. Японский бренд получил средний показатель надежности 79 из 100 баллов.

Lexus оказался лидером по надежности автомобилей Фото: Lexus

ТОП-30 брендов по средней надежности автомобилей в 2023 году:

Lexus — 79 баллов. Toyota — 76 баллов. Mini — 71 балл. Acura — 70 баллов. Honda — 70 баллов. Subaru — 69 баллов. Mazda — 67 баллов. Porsche — 66 баллов. BMW — 64 балла. Kia — 61 балл. Hyundai — 56 баллов. Buick — 55 баллов. Infiniti — 53 балла. Tesla — 48 баллов. RAM — 46 баллов. Cadillac — 45 баллов. Nissan — 45 баллов. Genesis — 44 балла. Audi — 43 балла. Chevrolet — 43 балла. Dodge — 42 балла. Ford — 40 баллов. Lincoln — 38 баллов. GMC — 36 баллов. Volvo — 28 баллов. Jeep — 26 баллов. Volkswagen — 26 баллов. Rivian — 24 балла. Mercedes-Benz — 23 балла. Chrysler — 18 баллов.

Ранее Фокус писал, что американские эксперты назвали самые надежные модели японского бренда Mazda.