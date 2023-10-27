Проедут сотни тысяч километров: названы самые надежные автомобили Mazda (фото)
В рейтинг вошли 10 моделей Mazda, которые не доставляют серьезных проблем своим владельцам. Эти автомобили имеют высокие показатели надежности.
Американские эксперты назвали самые надежные модели японского бренда Mazda. Эти автомобили могут прослужить долгие годы без серьезных поломок. Рейтинг опубликовали на сайте HotCars.
Автомобили Mazda имеют большой спрос в многих странах мира. Многие модели бренда отличаются приятной управляемостью и стильным дизайном.
В рейтинг вошли 10 моделей, которые редко сталкиваются с поломками. Эти автомобили не доставляют серьезных проблем своим владельцам.Важно
ТОП-10 самых надежных автомобилей Mazda:
10. Mazda Tribute
Год выпуска: 2008
Рейтинг надежности: 75/100
Кроссовер Mazda Tribute выпускался до 2011 года. Это достаточно комфортная модель с просторным интерьером и вместительным багажником. Еще одним плюсом этого авто являются низкие эксплуатационные расходы.
9. Mazda 2
Год выпуска: 2011
Рейтинг надежности: 75/100
Компактный хэтчбек Mazda 2 является одним из самых надежных авто в своем классе. Эта модель предлагает богатое оснащение и приятную управляемость. Помимо этого, средние годовые затраты на обслуживание составляют всего около 486 долларов.
8. Mazda CX-30
Год выпуска: 2020
Рейтинг надежности: 80/100
Компактный кроссовер Mazda CX-30, несмотря на свои габариты, имеет практичный интерьер и стильный дизайн. Еще одним преимуществом модели является богатое оснащение и приятная управляемость. Надежность авто также не вызывает вопросов.
7. Mazda CX-9
Год выпуска: 2012
Рейтинг надежности: 81/100
Большой семиместный кроссовер Mazda CX-9 предлагает богатое оснащение и роскошный интерьер. Стоимость этого авто на вторичном рынке довольно невысокая. Помимо этого, модель имеет высокий уровень надежности.
6. Mazda 5
Год выпуска: 2012
Рейтинг надежности: 82/100
Mazda 5 подойдет для водителей, которым нужен просторный и практичный семейный автомобиль. Этот минивэн также предлагает низкий расход топлива и богатое оснащение. Подержанные авто этой модели редко выходят из строя.
5. Mazda 3
Год выпуска: 2017
Рейтинг надежности: 82/100
Mazda 3 отличается от конкурентов стильным дизайном и отточенной управляемостью. Это недорогой в обслуживании автомобиль с богатым оснащением. Модель доступна в кузовах седан и хэтчбек.
4. Mazda CX-3
Год выпуска: 2019
Рейтинг надежности: 83/100
Кроссовер Mazda CX-3 имеет стильный дизайн и практичный интерьер. На выбор доступно множество комплектаций модели. Автомобили 2019 года выпуска имеют гораздо меньше проблем с надежностью.
3. Mazda CX-5
Год выпуска: 2018
Рейтинг надежности: 83/100
Mazda CX-5 почти не имеет проблем с надежностью. Этот кроссовер отличается стильным дизайном и богатым оснащением. Помимо этого, модель просторнее, чем CX-3.
2. Mazda 6
Год выпуска: 2017
Рейтинг надежности: 84/100
Mazda 6 предлагает богатое оснащение и отличается высоким уровнем надежности. Эта модель доступна в кузовах седан и универсал. Помимо этого, средние годовые затраты на обслуживание составляют всего около 396 долларов.
1. Mazda MX-5
Год выпуска: 2007
Рейтинг надежности: 86/100
Mazda MX-5 разрушает стереотипы о ненадежности спортивных авто. Эта модель также не требует больших вложений.
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