Проедут сотни тысяч километров: названы самые надежные автомобили Mazda (фото)

В рейтинг вошли 10 моделей Mazda, которые не доставляют серьезных проблем своим владельцам. Эти автомобили имеют высокие показатели надежности.

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Американские эксперты назвали самые надежные модели японского бренда Mazda. Эти автомобили могут прослужить долгие годы без серьезных поломок. Рейтинг опубликовали на сайте HotCars.

Автомобили Mazda имеют большой спрос в многих странах мира. Многие модели бренда отличаются приятной управляемостью и стильным дизайном.

В рейтинг вошли 10 моделей, которые редко сталкиваются с поломками. Эти автомобили не доставляют серьезных проблем своим владельцам.

Важно

Назван самый популярный спорткар в мире: его выпускают уже 34 года (фото)

ТОП-10 самых надежных автомобилей Mazda:

10. Mazda Tribute

Mazda Tribute имеет просторный интерьер Фото: Mazda

Год выпуска: 2008

Рейтинг надежности: 75/100

Кроссовер Mazda Tribute выпускался до 2011 года. Это достаточно комфортная модель с просторным интерьером и вместительным багажником. Еще одним плюсом этого авто являются низкие эксплуатационные расходы.

9. Mazda 2

Mazda 2 предлагает приятную управляемость Фото: Mazda

Год выпуска: 2011

Рейтинг надежности: 75/100

Компактный хэтчбек Mazda 2 является одним из самых надежных авто в своем классе. Эта модель предлагает богатое оснащение и приятную управляемость. Помимо этого, средние годовые затраты на обслуживание составляют всего около 486 долларов.

8. Mazda CX-30

Mazda CX-30 имеет стильный дизайн Фото: Mazda

Год выпуска: 2020

Рейтинг надежности: 80/100

Компактный кроссовер Mazda CX-30, несмотря на свои габариты, имеет практичный интерьер и стильный дизайн. Еще одним преимуществом модели является богатое оснащение и приятная управляемость. Надежность авто также не вызывает вопросов.

7. Mazda CX-9

Mazda CX-9 имеет богатое оснащение Фото: Mazda

Год выпуска: 2012

Рейтинг надежности: 81/100

Большой семиместный кроссовер Mazda CX-9 предлагает богатое оснащение и роскошный интерьер. Стоимость этого авто на вторичном рынке довольно невысокая. Помимо этого, модель имеет высокий уровень надежности.

6. Mazda 5

Mazda 5 предлагает низкий расход топлива Фото: Mazda

Год выпуска: 2012

Рейтинг надежности: 82/100

Mazda 5 подойдет для водителей, которым нужен просторный и практичный семейный автомобиль. Этот минивэн также предлагает низкий расход топлива и богатое оснащение. Подержанные авто этой модели редко выходят из строя.

5. Mazda 3

Mazda 3 предлагает приятную управляемость Фото: Mazda

Год выпуска: 2017

Рейтинг надежности: 82/100

Mazda 3 отличается от конкурентов стильным дизайном и отточенной управляемостью. Это недорогой в обслуживании автомобиль с богатым оснащением. Модель доступна в кузовах седан и хэтчбек.

4. Mazda CX-3

Mazda CX-3 имеет практичный интерьер Фото: Mazda

Год выпуска: 2019

Рейтинг надежности: 83/100

Кроссовер Mazda CX-3 имеет стильный дизайн и практичный интерьер. На выбор доступно множество комплектаций модели. Автомобили 2019 года выпуска имеют гораздо меньше проблем с надежностью.

3. Mazda CX-5

Mazda CX-5 отличается стильным дизайном Фото: Mazda

Год выпуска: 2018

Рейтинг надежности: 83/100

Mazda CX-5 почти не имеет проблем с надежностью. Этот кроссовер отличается стильным дизайном и богатым оснащением. Помимо этого, модель просторнее, чем CX-3.

2. Mazda 6

Mazda 6 имеет богатое оснащение Фото: Mazda

Год выпуска: 2017

Рейтинг надежности: 84/100

Mazda 6 предлагает богатое оснащение и отличается высоким уровнем надежности. Эта модель доступна в кузовах седан и универсал. Помимо этого, средние годовые затраты на обслуживание составляют всего около 396 долларов.

1. Mazda MX-5

Mazda MX-5 возглавила этот рейтинг Фото: Mazda

Год выпуска: 2007

Рейтинг надежности: 86/100

Mazda MX-5 разрушает стереотипы о ненадежности спортивных авто. Эта модель также не требует больших вложений.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили спорткар Mazda MX-5 1999 года выпуска с интересной историей.