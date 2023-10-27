Проїдуть сотні тисяч кілометрів: названо найнадійніші автомобілі Mazda (фото)

До рейтингу увійшли 10 моделей Mazda, які не доставляють серйозних проблем своїм власникам. Ці автомобілі мають високі показники надійності.

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Американські експерти назвали найнадійніші моделі японського бренду Mazda. Ці автомобілі можуть прослужити довгі роки без серйозних поломок. Рейтинг опублікували на сайті HotCars.

Автомобілі Mazda мають великий попит у багатьох країнах світу. Багато моделей бренду вирізняються приємною керованістю та стильним дизайном.

До рейтингу увійшли 10 моделей, які рідко стикаються з поломками. Ці автомобілі не доставляють серйозних проблем своїм власникам.

Важливо

Названо найпопулярніший спорткар у світі: його випускають уже 34 роки (фото)

Топ 10 найнадійніших автомобілів Mazda:

10. Mazda Tribute

Mazda Tribute має просторий інтер'єр Фото: Mazda

Рік випуску: 2008

Рейтинг надійності: 75/100

Кросовер Mazda Tribute випускався до 2011 року. Це досить комфортна модель з просторим інтер'єром і містким багажником. Ще одним плюсом цього авто є низькі експлуатаційні витрати.

9. Mazda 2

Mazda 2 пропонує приємну керованість Фото: Mazda

Рік випуску: 2011

Рейтинг надійності: 75/100

Компактний хетчбек Mazda 2 є одним із найнадійніших авто у своєму класі. Ця модель пропонує багате оснащення і приємну керованість. Крім цього, середні річні витрати на обслуговування становлять лише приблизно 486 доларів.

8. Mazda CX-30

Mazda CX-30 має стильний дизайн Фото: Mazda

Рік випуску: 2020

Рейтинг надійності: 80/100

Компактний кросовер Mazda CX-30, попри свої габарити, має практичний інтер'єр і стильний дизайн. Ще однією перевагою моделі є багате оснащення та приємна керованість. Надійність авто також не викликає питань.

7. Mazda CX-9

Mazda CX-9 має багате оснащення Фото: Mazda

Рік випуску: 2012

Рейтинг надійності: 81/100

Великий семимісний кросовер Mazda CX-9 пропонує багате оснащення і розкішний інтер'єр. Вартість цього авто на вторинному ринку доволі невисока. Крім цього, модель має високий рівень надійності.

6. Mazda 5

Mazda 5 пропонує низьку витрату палива Фото: Mazda

Рік випуску: 2012

Рейтинг надійності: 82/100

Mazda 5 підійде для водіїв, яким потрібен просторий і практичний сімейний автомобіль. Цей мінівен також пропонує низьку витрату палива і багате оснащення. Старі авто цієї моделі рідко виходять з ладу.

5. Mazda 3

Mazda 3 пропонує приємну керованість Фото: Mazda

Рік випуску: 2017

Рейтинг надійності: 82/100

Mazda 3 відрізняється від конкурентів стильним дизайном і відточеною керованістю. Це недорогий в обслуговуванні автомобіль з багатим оснащенням. Модель доступна в кузовах седан і хетчбек.

4. Mazda CX-3

Mazda CX-3 має практичний інтер'єр Фото: Mazda

Рік випуску: 2019

Рейтинг надійності: 83/100

Кросовер Mazda CX-3 має стильний дизайн і практичний інтер'єр. На вибір доступно безліч комплектацій моделі. Автомобілі 2019 року випуску мають набагато менше проблем із надійністю.

3. Mazda CX-5

Mazda CX-5 вирізняється стильним дизайном Фото: Mazda

Рік випуску: 2018

Рейтинг надійності: 83/100

Mazda CX-5 майже не має проблем із надійністю. Цей кросовер відрізняється стильним дизайном і багатим оснащенням. Крім цього, модель просторіша, ніж CX-3.

2. Mazda 6

Mazda 6 має багате оснащення Фото: Mazda

Рік випуску: 2017

Рейтинг надійності: 84/100

Mazda 6 пропонує багате оснащення і відрізняється високим рівнем надійності. Ця модель доступна в кузовах седан і універсал. Крім цього, середні річні витрати на обслуговування становлять лише приблизно 396 доларів.

1. Mazda MX-5

Mazda MX-5 очолила цей рейтинг Фото: Mazda

Рік випуску: 2007

Рейтинг надійності: 86/100

Mazda MX-5 руйнує стереотипи про ненадійність спортивних авто. Ця модель також не потребує великих вкладень.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили спорткар Mazda MX-5 1999 року випуску з цікавою історією.