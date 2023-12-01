В Украине увеличились продажи подержанных авто: самые популярные модели ноября

Украинцы стали покупать больше подержанных легковых автомобилей на внутреннем рынке. В список лидеров преимущественно вошли европейские бренды и модели.

В Украине за октябрь купили 5,4 тысячи новых легковых автомобилей. Также за прошлый месяц увеличились продажи подержанных авто. Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

Эксперты проанализировали статистику регистраций легковых автомобилей с пробегом и назвали самые популярные марки и модели. Среди них преобладают европейские авто.

Лидером среди автопроизводителей на вторичном рынке остается Volkswagen. Украинцы купили 9,7 тысячи таких авто за ноябрь.

Второе место по продажам занял ВАЗ (5,2 тысячи автомобилей). На третьем месте расположился бренд Renault (4,5 тысячи авто).

Бренд Volkswagen возглавил рейтинг продаж за ноябрь Фото: Volkswagen

ТОП-20 самых популярных брендов подержанных авто на вторичном рынке:

Volkswagen — 9700 авто. ВАЗ/Lada — 5179 авто. Renault — 4549 авто. Skoda — 4332 авто. Audi — 3535 авто. BMW — 4003 авто. Mercedes-Benz — 3803 авто. Ford — 3670 авто. Toyota — 3960 авто. Opel — 3311 авто. Hyundai — 3285 авто. Nissan — 3137 авто. Chevrolet — 2356 авто. Daewoo — 2202 авто. Mitsubishi — 2107 авто. KIA — 2049 авто. Mazda — 1958 авто. ЗАЗ — 1896 авто. Peugeot — 1524 авто. Honda — 1393 авто.

Среди моделей самым популярным на вторичном рынке остается Volkswagen Passat. В Украине приобрели 2,9 тысячи автомобилей этой модели за ноябрь.

Второе место заняла Skoda Octavia (2,4 тысячи авто). Тройку лидеров замыкает Volkswagen Golf (2,3 тысячи автомобилей).

Volkswagen Passat стал лидером продаж на вторичном рынке Фото: Volkswagen

ТОП-20 самых популярных моделей подержанных авто на вторичном рынке:

Volkswagen Passat — 2854 авто. Skoda Octavia — 2421 авто. Volkswagen Golf — 2340 авто. ЗАЗ/Daewoo Lanos — 1915 авто. Renault Megane — 1384 авто. Ford Focus — 1152 авто. BMW 5 Series — 1137 авто. Skoda Fabia — 1130 авто. BMW 3 Series — 1104 авто. Opel Astra — 1095 авто. Audi A6 — 1093 авто. Chevrolet Aveo — 992 авто. Toyota Camry — 940 авто. Audi A4 — 905 авто. ВАЗ 2109x — 894 авто. Mercedes-Benz E-Class — 887 авто. ЗАЗ Sens — 836 авто. BMW X5 — 778 авто. Renault Scenic — 704 авто. Volkswagen Transporter — 651 авто.

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