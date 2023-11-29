Какие подержанные авто теряют в цене меньше всего при перепродаже в Украине (фото)

Некоторые популярные в Украине модели лишь незначительно дешевеют на вторичном рынке с каждым годом. Также есть автомобили, которые трудно назвать отличной инвестицией.

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Одним из важных параметров при выборе авто является ликвидность определенной модели. Эксперты проанализировали, как меняются цены на автомобили на вторичном рынке в Украине спустя годы. Об этом сообщили в маркетплейсе AUTO.RIA.

При увеличении возраста и пробега подержанный автомобиль часто дешевеет. Интересно то, что эти два параметра почти не влияют на стоимость перепродажи некоторых моделей.

Как меняются цены на подержанные авто в Украине со временем?

Для исследования эксперты изучили цены на подержанные Volkswagen Passat. Это самая популярная модель с пробегом в Украине за последнее время. Украинцы купили почти 36 тысяч таких авто с начала 2023 года.

В среднем подержанный Volkswagen Passat дешевеет на 8,76% с каждым годом. Например, модель 2010 года выпуска с ценой в $10 650 через год будет стоить уже $9718.

Эксперты отметили, что продавцы подержанных автомобилей часто ориентируются на конкурентные предложения. Поэтому такая тенденция снижения цен работает не всегда.

На стоимость авто также влияют различные внешние факторы, включая новые законопроекты, цены на топливо и курс валют. Они могут как снизить, так и повысить цены на некоторые модели.

Какие параметры больше всего влияют на стоимость подержанного авто?

При выборе подержанного авто покупатели в первую очередь обращают внимание на состояние авто и его пробег. Также важным параметром для многих автомобилистов является год выпуска модели.

Уровень комплектации совсем незначительно влияет на стоимость авто при перепродаже. Тем не менее разница в цене между базовой моделью и топовой версией все же есть.

Какие подержанные автомобили теряют в цене меньше всего?

Daewoo Lanos оказался самым ликвидным автомобилем на вторичном рынке Фото: auto.ria.com

Первое место по минимальному ежегодному снижению цены занимает популярный в Украине Daewoo Lanos. На это влияет тот факт, что модель давно снята с производства, поэтому год выпуска не играет никакой роли при перепродаже.

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Больше всего на стоимость этой модели влияет ее состояние. Экземпляры без повреждений значительно дороже автомобилей, которые нуждаются в ремонте.

ТОП-30 подержанных авто по минимальному ежегодному снижению цены:

Daewoo Lanos — 2,80%. Mitsubishi Lancer — 5,73%. Ford Fusion US — 6,36%. Opel Zafira — 6,68%. Hyundai Tucson — 6,95%. Skoda Fabia — 6,97%. Volkswagen Jetta — 7,06%. Volkswagen Touran — 7,10%. Volkswagen Tiguan — 7,29%. Ford Focus — 7,30%. Toyota RAV4 — 7,45%. Mazda 3 — 7,52%. Chevrolet Aveo — 7,55%. Skoda Octavia — 7,61%. Volkswagen Golf — 7,96%. Opel Astra — 8,04%. Renault Scenic — 8,10%. Nissan Qashqai — 8,44%. Mazda 6 — 8,69%. Volkswagen Passat — 8,76%. Renault Megane — 8,83%. Hyundai Sonata — 9,07%. Toyota Camry — 9,09%. BMW X5 — 9,20%. Audi A4 — 9,24%. BMW 5 Series — 9,50%. Mitsubishi Outlander — 9,78%. BMW 3 Series — 9,98%. Nissan Leaf — 10,18%. Mercedes-Benz E-Class — 10,88%.

По словам экспертов, меньше всего теряют в стоимости с каждым годом бюджетные и среднебюджетные модели. С автомобиля бизнес-класса ситуация прямо противоположная. Такие авто дешевеют быстрее всего.

Среди электромобилей меньше всего с каждым годом дешевеет Nissan Leaf. За год эта модель теряет в цене 10,18% при перепродаже.

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