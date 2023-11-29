Які вживані авто втрачають у ціні найменше під час перепродажу в Україні (фото)

Деякі популярні в Україні моделі лише незначно дешевшають на вторинному ринку з кожним роком. Також є автомобілі, які важко назвати чудовою інвестицією.

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Одним із важливих параметрів під час вибору авто є ліквідність певної моделі. Експерти проаналізували, як змінюються ціни на автомобілі на вторинному ринку в Україні через роки. Про це повідомили в маркетплейсі AUTO.RIA.

При збільшенні віку та пробігу вживаний автомобіль часто дешевшає. Цікаво те, що ці два параметри майже не впливають на вартість перепродажу деяких моделей.

Як змінюються ціни на вживані авто в Україні з часом?

Для дослідження експерти вивчили ціни на вживані Volkswagen Passat. Це найпопулярніша модель із пробігом в Україні за останній час. Українці купили майже 36 тисяч таких авто з початку 2023 року.

У середньому вживаний Volkswagen Passat дешевшає на 8,76% з кожним роком. Наприклад, модель 2010 року випуску з ціною $10 650 через рік коштуватиме вже $9 718.

Експерти зазначили, що продавці вживаних автомобілів часто орієнтуються на конкурентні пропозиції. Тому така тенденція зниження цін працює не завжди.

На вартість авто також впливають різні зовнішні чинники, включно з новими законопроєктами, цінами на пальне і курсом валют. Вони можуть як знизити, так і підвищити ціни на деякі моделі.

Які параметри найбільше впливають на вартість вживаного авто?

При виборі вживаного авто покупці насамперед звертають увагу на стан авто і його пробіг. Також важливим параметром для багатьох автомобілістів є рік випуску моделі.

Рівень комплектації зовсім незначно впливає на вартість авто під час перепродажу. Проте різниця в ціні між базовою моделлю і топовою версією все ж є.

Які вживані автомобілі втрачають у ціні найменше?

Daewoo Lanos виявився найліквіднішим автомобілем на вторинному ринку Фото: auto.ria.com

Перше місце за мінімальним щорічним зниженням ціни посідає популярний в Україні Daewoo Lanos. На це впливає той факт, що модель давно знято з виробництва, тому рік випуску не відіграє жодної ролі під час перепродажу.

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Найбільше на вартість цієї моделі впливає її стан. Екземпляри без пошкоджень значно дорожчі за автомобілі, які потребують ремонту.

Топ 30 вживаних авто за мінімальним щорічним зниженням ціни:

Daewoo Lanos — 2,80%. Mitsubishi Lancer — 5,73%. Ford Fusion US — 6,36%. Opel Zafira — 6,68%. Hyundai Tucson — 6,95%. Skoda Fabia — 6,97%. Volkswagen Jetta — 7,06%. Volkswagen Touran — 7,10%. Volkswagen Tiguan — 7,29%. Ford Focus — 7,30%. Toyota RAV4 — 7,45%. Mazda 3 — 7,52%. Chevrolet Aveo — 7,55%. Skoda Octavia — 7,61%. Volkswagen Golf — 7,96%. Opel Astra — 8,04%. Renault Scenic — 8,10%. Nissan Qashqai — 8,44%. Mazda 6 — 8,69%. Volkswagen Passat — 8,76%. Renault Megane — 8,83%. Hyundai Sonata — 9,07%. Toyota Camry — 9,09%. BMW X5 — 9,20%. Audi A4 — 9,24%. BMW 5 Series — 9,50%. Mitsubishi Outlander — 9,78%. BMW 3 Series — 9,98%. Nissan Leaf — 10,18%. Mercedes-Benz E-Class — 10,88%.

За словами експертів, найменше втрачають у вартості з кожним роком бюджетні та середньобюджетні моделі. З автомобіля бізнес-класу ситуація прямо протилежна. Такі авто дешевшають найшвидше.

Серед електромобілів найменше з кожним роком дешевшає Nissan Leaf. За рік ця модель втрачає в ціні 10,18% під час перепродажу.

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