Образцовая надежность: как выглядит Tesla Model S с пробегом почти 2 млн км (видео)

Tesla Model S проехала более 1,8 млн километров всего за 9 лет. Электромобиль имеет отличное состояние, но владельцу пришлось менять электромоторы и аккумуляторные блоки.

В Германии владелец Tesla Model S проехал на электромобиле более 1,9 млн километров. При этом пришлось сменить 13 электромоторов и три аккумуляторных блока. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Рекордная Tesla Model S принадлежит Хансйоргу фон Геммингену-Хорнбергу. Он купил электромобиль с пробегом в 30 000 км в 2014 году.

Мужчина заявил, что не разгоняется свыше 100 км/ч. Он заряжает аккумуляторную батарею только с 15% до 70%, чтобы сохранить ее емкость.

Владелец заботится о состоянии аккумуляторной батареи электромобиля Фото: Скриншот

После пробега 150 000 км батарея теряет только 8% своей емкости. Запас хода в среднем составляет около 400 км на одном заряде.

Хансйорг фон Гемминген-Хорнберг регулярно ездит за рулем своего электромобиля. Он путешествовал на авто не только по Европе, но и по Марокко и Китаю.

Мужчина также владеет спортивным электрокаром Tesla Roadster. Пробег этого автомобиля составляет 735 000 км.

В будущем владелец планирует увеличить пробег Tesla Model S до 2 млн километров. Это рекордный показатель для электрической модели.

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