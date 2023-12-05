В Китае на АЗС начали использовать инновационных роботов-заправщиков (видео)

Робот-заправщик пока находится на стадии тестирования, но эту технологию планируют запустить в производство в ближайшие годы. Он умеет самостоятельно отпирать лючок бензобака и заправлять авто.

В Китае на одной из АЗС заметили необычного робота. Он умеет самостоятельно заправлять автомобиль топливом. Об этом рассказали на сайте The Drive.

Роботов-заправщиков используют не только в Китае. Эта технология тестируется уже несколько лет в разных странах мира, включая Финляндию.

В ролике демонстрируется, как работает инновационный робот. Он самостоятельно отпирает лючок бензобака кроссовера Audi, а затем вставляет бензонасос.

Весь процесс занимает немного больше времени, чем обычно. Тем не менее такая технология позволяет заправлять автомобили топливом без посторонней помощи.

Пока за роботами присматривают работники АЗС. Они могут контролировать процесс удаленно при помощи специального контроллера.

Сейчас такие роботы находятся на этапе тестирования. Технологию планируют запустить в массовое производство уже в ближайшие годы в Европе и Китае.

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