В Китае придумали оригинальный способ борьбы с неправильной парковкой (фото)

Власти Китая придумали простой, но эффективный способ борьбы с неправильной парковкой. Простое устройство не только позволяет пристыдить нарушителя, но и отслеживает его местоположение.

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Парковка в неположенном месте является распространенным явлением во многих странах мира. В Китае придумали оригинальный способ борьбы с такими нарушениями. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Из-за парковки в неположенном месте другим водителям становится труднее найти подходящее место для остановки. Также это может создать другие трудности в движении транспорта.

В Китае для борьбы с неправильной парковкой используют большие присоски, которые прикрепляются к боковой двери авто. Помимо того, что это устройство призвано пристыдить нарушителей, оно имеет несколько полезных функций.

К авто нарушителя прикрепляют большую присоску Фото: Reddit

Присоска дополнительно привязывается к боковому зеркалу заднего вида при помощи шнура. Также внутри корпуса расположены GPS-передатчик и таймер, который подсчитывает время простоя авто.

Водитель, который нарушил правила парковки, не может самостоятельно открепить присоску. Чтобы снять устройство, необходимо заплатить штраф.

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Если нарушитель попытается уехать без уплаты штрафа, полиция сможет отследить его местоположение при помощи GPS-передатчика. Помимо этого на присоске есть надписи, которые говорят о том, что этот водитель не умеет парковаться, что заставляет его чувствовать себя неловко.

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