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Авто

Редкий спорткар BMW M3 CSL почти 20 лет простоял на парковке (фото)

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Фото: facebook.com/Motorchive | Спорткар имеет пробег менее 60 км

В 2013 году BMW M3 CSL сменил владельца, но он остался стоять на парковке. Спорткар имеет небольшой пробег, но почти за 20 лет он получил несколько повреждений.

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В Лондоне на подземной парковке заметили редкий спорткар BMW M3 CSL. Автомобиль стоит на месте уже почти 20 лет. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Этот BMW M3 CSL в 2004 году купил бизнесмен, который привез авто в Лондон. Он проехал менее 60 км, после чего оставил автомобиль на парковке.

Спорткар стоит на месте с того самого для, как первый владелец оставил его на парковке. Автомобиль не проходил обязательные проверки на безопасность и пригодность к эксплуатации, которые требуются британским министерством транспорта.

Авто не имеет действующей страховки и не ездило по дорогам с 2004 года. Этот экземпляр, вероятнее всего, имеет самый низкий пробег среди всех BMW M3 CSL.

Спорткар дважды блокировали за слишком долгие простои на парковочном месте. Тем не менее владелец так и не заплатил за это штрафы.

BMW M3 CSL Fullscreen
Владелец перестал платить за хранение спорткара на парковке
Фото: facebook.com/Motorchive

На кузове автомобиля есть несколько вмятин и царапин. Несмотря на это, после ремонта этот экземпляр может уйти с молотка за шестизначную сумму.

BMW M3 CSL Fullscreen
Автомобиль получил некоторые повреждения
Фото: facebook.com/Motorchive

Известно, что в 2013 году спорткар сменил владельца. Даже после этого автомобиль продолжил стоять на парковке.

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BMW M3 CSL оснащен 3,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 360 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,9 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

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