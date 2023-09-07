Доверился навигатору: в Австралии водитель Subaru застрял в песке на пляже (видео)

Водителю пришлось ждать помощь более шести часов. Сперва мужчину хотели оштрафовать за парковку на пляже, которая запрещена местными законами.

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В Австралийском городе Голд-Косте водитель внедорожного универсала Subaru Outback застрял в песке на пляже. Мужчина слепо следовал инструкциям GPS-навигатора. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Этот курьезный инцидент произошел на береговой линии Майами-Бич. Водитель Subaru Outback проложил маршрут до своего пункта назначения, который GPS-навигатор решил проложить через пляж. Несмотря на то, что впереди не было дороги, мужчина продолжил ехать вперед.

В то время было слишком темно, поэтому мужчина не мог нормально ориентироваться. Когда его автомобиль застрял, он позвал на помощь. Прохожие ответили, что его смогу вытащить не раньше чем через шесть часов.

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Подождав помощь до утра, автомобиль все же удалось вытащить из песка. Сперва водителя хотели оштрафовать на 770 долларов за парковку на пляже, но он объяснил ситуацию. В итоге было принято решение отложить наказание, пока полицейские не выяснят все обстоятельства.

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