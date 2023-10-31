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У Китаї придумали оригінальний спосіб боротьби з неправильним паркуванням (фото)

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Фото: Unsplash | З неправильним паркуванням регулярно стикаються майже всі країни світу

Влада Китаю придумала простий, але ефективний спосіб боротьби з неправильним паркуванням. Простий пристрій не тільки дає змогу присоромити порушника, а й відстежує його місце розташування.

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Паркування в недозволеному місці є поширеним явищем у багатьох країнах світу. У Китаї придумали оригінальний спосіб боротьби з такими порушеннями. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Через паркування в недозволеному місці іншим водіям стає важче знайти відповідне місце для зупинки. Також це може створити інші труднощі в русі транспорту.

У Китаї для боротьби з неправильним паркуванням використовують велике сисальце, яке прикріплюється до бічних дверей авто. Крім того, що цей пристрій покликаний присоромити порушників, він має кілька корисних функцій.

Боротьба з неправильним паркуванням Китай Fullscreen
До авто порушника прикріплюють велике сисальце
Фото: Reddit

Сисальце додатково прив'язується до бічного дзеркала заднього виду за допомогою шнура. Також всередині корпусу розташовані GPS-передавач і таймер, який підраховує час простою авто.

Водій, який порушив правила паркування, не може самостійно відкріпити сисальце. Щоб зняти пристрій, необхідно заплатити штраф.

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Якщо порушник спробує виїхати без сплати штрафу, поліція зможе відстежити його місце розташування за допомогою GPS-передавача. Крім цього, на сисальці є написи, які говорять про те, що цей водій не вміє паркуватися, що змушує його почуватися ніяково.

Раніше Фокус писав, що в Лондоні на підземній парковці помітили рідкісний спорткар BMW M3 CSL, який стоїть на місці вже майже 20 років.